基本面旺 專家看好今年美股

過去兩年，股市忽低忽高，教會投資 人時時準備迎接預料之外的事發生。

疫情 剛爆發時，經濟大停擺，股市一度以史上最陡峭幅度墜入熊市，之後反彈，2020、2021年頻創新高，但並非一帆風順，通膨、供應鏈延遲、利率、債券收益率、選舉結果以及聯準會和美國政府政策決定等因素交錯干擾行情走勢。

進入2022年之際，這些因素仍具影響力，財務專業人員研判前景已夠棘手，誰知變種病毐omicron在全球各地傳播，新冠疫情持續演變，財務前景更難料。投資研究公司Leuthold Group策略長保爾森(Jim Paulsen)開玩笑說，已厭倦當病毒專家。

無論多麼專業，誰也無法百分百精確預測股市走勢。不過，投資資訊網站grow.acorns.com根據理財及分析師意見，彙整出2022年股市展望及投資建議。

理財業者Commonwealth Financial Network投資長麥克米蘭(Brad McMillan)說，投資者已目睹染疫病例激增影響經濟，但如今看來，除非疫情發展方向驚人轉變，否則應不會嚴重拖累2022年經濟；2020年重創經濟的是政策反應和百業停擺，新的一年應該不會再出現疫情對經濟的重大殺傷力。

拜登政府已宣稱不再大範圍讓經濟停擺，專家認為，這樣的政策宣示已鋪平經濟成長之路，經濟和股市表現通常方向一致，避免經濟停擺有助於提振企業基本面、進而推動股價。

專家們說，目前基本面看來表現強勁。理財業者Refinitiv數據顯示，華爾街分析師預估2022年全美企業盈餘將增長8.4%，相對的，2021年隨著全美經濟擺脫衰退，盈餘增長率預估接近50%，2022年企業盈餘預估成長率也低於先前在民主黨通過「重建美好支出法案」(Build Back Better spending bill)假設前提下的高成長率。

但保爾森說，這樣的成長仍令人振奮。全美經濟有可能成長4.5%，與企業獲利增長一起為股市打造了厚實基礎，估計史坦普500指數 (S&P 500)漲幅約9%。

麥克米蘭說，即使認為股市看漲，但因此期望行情一路直線上升，未免愚蠢；他提醒投資人要為行情波動做好萬全準備。行情5%、10%波動非常正常。

從股市歷史經驗看，政經消息都會影響行情。2022年眾議院將有435 個席位引起激烈爭奪戰，可能讓股市震盪；根據金融研究機構 Strategas，同一總統任內定期辦選舉的期中選舉年(midterm election years)往往行情波動最大，標準普爾500指數在這些年間回調19%，其他年13%。

金融服務公司Baird 分析師梅菲爾德 (Ross Mayfield) 最近報告稱，這些行情調整向來被證明是絕佳買進機會，1962年以來，股票總在低點後一年上漲，平均上漲31.6%。

投資者還要為股市面臨的其他威脅做好準備，好比說供應鏈持續延宕引起通貨膨脹；保爾森指出，事實證明物價上漲比聯準會最初預期的更久，但新的一年可望克服這些問題，通脹將趨緩、但仍保持高位，可能已見頂。

至於供應鏈問題，麥克米蘭說，已看到一些解決方案，目前，半導體供應逐漸好轉、運輸路線遠離擁擠港口，他認為，企業會想方設法克服困境，不會坐以待斃。

無論對市場前景樂觀或悲觀、對行情看漲或看跌，專家建議不要根據市場短期前景大幅調整投資組合，也不要急著對短期波動作出反應。

保爾森說，第一季因為看好經濟前景而信心十足邁出第一步，而後，隨著聯準會貨幣緊縮，可能再次擔心經濟過熱，信心與擔憂交錯出現，無論導致行情下跌的原因是什麼，股市回落時記得把眼光放遠，長期來看，對市場提供投資報酬的能力深信不疑，將會致富。

不論哪一年，很難明確看出投資報酬從何而來，所以專家提醒投資人力求多元化投資。假如目前幾乎把所有資產投注在美國大公司，就像投資於追踪標準普爾500指數的ETF或指數基金那樣，或許可考慮在投資組合裡添加較小的、以及外國公司，保爾森分析，隨著投資人信心增強、資金流入其他市場，標準普爾 500 指數可能會在一年內表現相對遜色；如果投資組合全部投入快速增長的公司，現在或許是考慮重新平衡組合的好時機，利率上升通常不利成長股，聯準會打算2022年升息。

重點是，投資人應堅持長期計畫，而不是擔心短期行情波動，再駭人的頭條新聞都會過去。