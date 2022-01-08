本周重摔4.5%的科技股能否止跌 仍要看公債殖利率

展望下周，美債仍將繼續主導科技股表現。路透

美國10年期公債殖利率 漲到2020年1月最高的打壓下，對利率敏感的美國科技股連跌四日，本周重挫4.5%，創下去年2月以來表現最差的一周。展望下周，美債仍將繼續主導科技股表現。

那斯達克綜合指數 周五跌1%，費城半導體指數摔得更重，跌幅多達2.9%，也拖累台積電ADR重挫3.9%。一周下來，費半跌3.8%，台積電ADR則保住2.7%漲幅。

史坦普500指數周一收盤再創新高，接下來卻連跌四日，周線跌 1.9%，是2016年來新年頭一周最差表現；道瓊工業指數周五跌不到0.1%，周線也跌0.3%。

去年表現絕佳的大型科技股本周摔得最重，Alphabet重挫5.4%，微軟大跌6.6%，Netflix重摔10%。「女股神」伍德主持的ARK創新指數股票型基金（ETF）大跌近11%。

在大型股背後，科技股賣壓持續多日，那斯達克綜合指數已有近40%成份股自一年來高峰回落50%，且有近2/3陷入熊市，可見投資 人早已開始為下一階段的經濟復甦布局。

投資人逃離科技股，轉進能源和金融在內的景氣循環股。本周，史坦普500指數 能源股上漲近11%，金融股上漲5.4%。

聯準會本周發布12月會議紀錄，表明更鷹派的立場，不僅導致3月升息機率大增，也暗示隨即將縮減資產負債表、收緊銀根。 美國勞工部周五公布12月失業率降至3.9%，也可以說也完成聯準會追求充分就業的職責。

周五，隔夜指數交換利率（OIS）所反映今年3月開始升息的機率高達88%。美國公債殖利率則普遍上揚，10年期公債殖利率漲到1.77%，是2020年1月即新冠肺炎疫情開始在美國蔓延以來的最高水準。

下周將公布通膨數據，聯準會主席鮑爾下周二將在國會任命聽證會作證。此外，企業財報季也將展開，由摩根大通、花旗、富國打頭陣公布去年第4季財報。

BNY Mellon財富管理公司投資長葛洛霍斯基（Leo Grohowski）說：「通膨和聯準會仍是下周主軸，但我認為投資人也會專注財報表現。我們認為會有不錯的單季和全年獲利表現，因此對獲利展望普遍樂觀。」

葛洛霍斯基預料美國10年期公債殖利率今年底會達到2.25%，而如今漲幅比預期超前。他說：「太快達標會帶給科技股和那斯達克在內的長線持有（longer duration）股票更多痛苦。」不過，他認為，企業今年仍將有不錯獲利，科技業仍是受益者。