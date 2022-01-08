庫克去年入帳近億 是蘋果員工平均工資1447倍

根據該公司提交的文件，蘋果 公司CEO庫克 (Tim Cook) 2021年的薪酬是這家科技巨頭員工平均工資的1447倍；光是股票 獎勵就讓他總共賺進近1億元。

蘋果表示，2021年員工的薪資中位數為6萬8254元，並補充說，由於招聘和薪酬的變化，它選擇一名新的中級員工進行比較。

蘋果2020年的薪資中位數為5萬7783元，庫克當年的薪酬是這個數字的256倍。

由於居家隔離命令，消費者願意為升級設備而花錢，這家iPhone製造商在過去2年受惠於對其產品和服務的強勁需求，2021財年營收成長超過30%，達到3658.2億元，推動其市值在今年開年首日短暫突破3兆元。

庫克的官方薪水維持300萬元不變，但獲得8230萬元的股票獎勵，又因達成蘋果業績目標而獲得1200萬元，另外140萬元用於搭機出差、401(k)計畫、保險費和其他雜項支出。

總計他去年共收到9870萬元，而2020年為1480萬元。

庫克於2011年8月在蘋果創辦人喬布斯(Steve Jobs)去世前幾個月接任CEO。時至今日，蘋果的股價飆升了1000%以上。

庫克在9月收到33萬3987股限制性股票，這是他自2011年以來的首次獲贈股票，這是新的長期股權計劃的一部分。而他可依2023年的業績表現，有資格獲得額外的股票。

Economic Policy Institute的一份報告顯示，對於美國整體企業平均而言，2020年CEO的薪酬是普通員工的351倍。