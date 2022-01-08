經濟重啟+升息預期 雲端股去年漲得凶今年跌得慘

去年漲勢驚人的雲端股如今跌勢慘重。（路透）

過去5年，雲端 軟體一直是投資人的最愛。但這種熱潮最近迅速降溫。

始於去年11月並在本周加速的大跌，部分是市場輪動，部分是經濟自疫情中重新開放，部分則是擔心聯準會(Fed）的升息將對這個特定產業產生巨大影響。

多年來，雲端服務一直是科技領域的佼佼者，而科技股本身也跑贏大盤。Bessemer Venture Partners於2013年8月創立追蹤上市公司的BVP雲端指數 ，至今一籃子指數上漲了909%，幾乎是那斯達克指數漲幅的3倍，是史坦普500指數表現的5倍。

新冠疫情被證明是個巨大的福音，因為企業、學校和政府機構加快向雲端轉進，以便可以遠距通訊、協作和儲存工具。電商軟體供應商Shopify、視訊聊天服務Zoom和電子簽名提供商DocuSign是大贏家之一，它們的營收都在2020年實現大幅成長，股票漲幅達到3位數。

這些「軟體即服務」(SaaS)股票已經過氣。道瓊工業平均指數今年來僅小跌，但居家工作的寵兒突然跌入熊市。

Zoom和DocuSign均較52周高點下跌超過50%，Shopify下跌34%。項目管理軟體供應商Asana是去年11月中旬之前表現最好的科技股，但之後下跌了58%。

更高的利率 可能會給大部分個股帶來挑戰，但它代表了雲端類股的明顯障礙，尤其是對於尚未獲利的公司。投資人會根據未來現金流的現值對公司進行估值，較高的利率將減少預期現金流量。

銷售通訊終端軟體的Twilio營運長席普強德勒(Khozema Shipchandler)表示，「SaaS普遍下跌是因為利率上升，而且高成長軟體股與利率之間的關聯性往往非常緊密。」

持續的營收成長加上股價暴跌，代表本益比被壓縮。根據BVP指數，去年2月雲端類股的平均預期本益比為16倍。現在是10倍，為2020年5月以來最低水平。

根據FactSet數據，Zoom的交易倍數為14倍，遠低於最高值189倍。DocuSign的倍數為15，從50倍的高點回落。

雖然並非每個雲端供應商都像Twilio、Zoom或DocuSign一樣擁有現金緩衝，但這塊領域中許多公司都擁有高獲利率，並受到繼續展現強勁續約率的訂閱業務推動。