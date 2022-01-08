我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

經濟重啟+升息預期 雲端股去年漲得凶今年跌得慘

財經新聞組／綜合報導
去年漲勢驚人的雲端股如今跌勢慘重。（路透）
去年漲勢驚人的雲端股如今跌勢慘重。（路透）

過去5年，雲端軟體一直是投資人的最愛。但這種熱潮最近迅速降溫。

始於去年11月並在本周加速的大跌，部分是市場輪動，部分是經濟自疫情中重新開放，部分則是擔心聯準會(Fed）的升息將對這個特定產業產生巨大影響。

多年來，雲端服務一直是科技領域的佼佼者，而科技股本身也跑贏大盤。Bessemer Venture Partners於2013年8月創立追蹤上市公司的BVP雲端指數，至今一籃子指數上漲了909%，幾乎是那斯達克指數漲幅的3倍，是史坦普500指數表現的5倍。

新冠疫情被證明是個巨大的福音，因為企業、學校和政府機構加快向雲端轉進，以便可以遠距通訊、協作和儲存工具。電商軟體供應商Shopify、視訊聊天服務Zoom和電子簽名提供商DocuSign是大贏家之一，它們的營收都在2020年實現大幅成長，股票漲幅達到3位數。

這些「軟體即服務」(SaaS)股票已經過氣。道瓊工業平均指數今年來僅小跌，但居家工作的寵兒突然跌入熊市。

Zoom和DocuSign均較52周高點下跌超過50%，Shopify下跌34%。項目管理軟體供應商Asana是去年11月中旬之前表現最好的科技股，但之後下跌了58%。

更高的利率可能會給大部分個股帶來挑戰，但它代表了雲端類股的明顯障礙，尤其是對於尚未獲利的公司。投資人會根據未來現金流的現值對公司進行估值，較高的利率將減少預期現金流量。

銷售通訊終端軟體的Twilio營運長席普強德勒(Khozema Shipchandler)表示，「SaaS普遍下跌是因為利率上升，而且高成長軟體股與利率之間的關聯性往往非常緊密。」

持續的營收成長加上股價暴跌，代表本益比被壓縮。根據BVP指數，去年2月雲端類股的平均預期本益比為16倍。現在是10倍，為2020年5月以來最低水平。

根據FactSet數據，Zoom的交易倍數為14倍，遠低於最高值189倍。DocuSign的倍數為15，從50倍的高點回落。

雖然並非每個雲端供應商都像Twilio、Zoom或DocuSign一樣擁有現金緩衝，但這塊領域中許多公司都擁有高獲利率，並受到繼續展現強勁續約率的訂閱業務推動。

雲端 指數 利率

上一則

庫克去年入帳近億 是蘋果員工平均工資1447倍

延伸閱讀

科技股續不振 那指連跌三日

科技股續不振 那指連跌三日
蘋果CEO庫克去年薪酬多5倍 合計近1億美元

蘋果CEO庫克去年薪酬多5倍 合計近1億美元
世界晚報／科比遺孀稱感情受傷害 提告洛縣索數百萬

世界晚報／科比遺孀稱感情受傷害 提告洛縣索數百萬
Fed露鷹爪戳爆科技股泡沫？方舟旗艦基金見敗象

Fed露鷹爪戳爆科技股泡沫？方舟旗艦基金見敗象

熱門新聞

美股5日下跌，華爾街對金融政策即將收緊作出反應，道瓊工業平均指數在2022年首次收跌。美聯社

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

2022-01-05 16:50
根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%。示意圖。（路透）

去年最厲害的5位分析師出爐 來看他們最賺錢的選股

2022-01-02 22:51
聯準會準備啟動升息之際，2022年投票成員將更偏向鷹派，緊縮速度可能超出預期。圖為聯準會主席鮑爾。(美聯社)

Fed緊縮貨幣可能加速度 將不利美股

2022-01-02 15:59
傳奇投資人黑石集團副董事長韋恩。路透

傳奇投資人預言：2022美股漲不動、金價與油價飆

2022-01-04 12:15
運輸燃煤的駁船排列在印尼東加里曼丹省馬哈坎河上。 路透

最大燃煤出口國印尼本月暫停外銷 全球煤價看漲

2022-01-01 09:50
美國聯準會（Fed）將公布12月決策會議紀錄，細節如何備受市場關注。路透

研究員：市場緊盯Fed和Omicron 焦點卻擺錯

2022-01-05 14:02

超人氣

更多 >
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍
布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸
密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審