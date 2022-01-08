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毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

財經簡訊

財經新聞組／整理

Roblox中國版App下架

線上遊戲平台Roblox Corp.已將其與中國騰訊控股合作的App下架，並表示這是在建構下一個新版本時「一系列重要的過渡行動」之一。Roblox於7月與騰訊控股附屬公司合作推出的「羅布樂思」App於12月8日被關閉，從中國App商店消失。該App現在顯示一則訊息，感謝用戶使用測試版。

英數位銀行 因詐騙廣告抵制臉書

高盛投資的英國數位銀行Starling表示，它將抵制臉書母公司Meta，因為它始終未能解決欺詐性金融廣告問題。Starling CEO兼創始人博登(Anne Boden)表示，因為臉書詐騙廣告鎖定該公司客戶，所以將不再在臉書和Instagram上登付費廣告。

上訴法院恢復737 Max股東訴訟

美國第7巡迴上訴法院7日恢復了2019年針對波音公司提起的股東訴訟，當年2起致命的737 Max墜機事故在5個月內造成346人死亡，並導致該型客機停飛20個月。The Seafarers Pension Plan提起訴訟，指控波音高管和董事會成員在證券申報文件中對737 Max做出虛假和誤導性的公開聲明。

GameStop跨足NFT市場 股價

《華爾街日報》報導，GameStop可能跨足NFT領域，創建交易市場。報導指出，GameStop還計畫建立加密貨幣合作夥伴關係，共同為市場創立遊戲和物品。其股價聞訊大漲7.34%。今年以來股價上漲近7%，但仍較52周高點低了60%以上。

谷歌在印度遭新聞反壟斷調查

在新聞出版商提出指控後，印度競爭委員會(CCI)7日下令對Alphabet旗下谷歌進行調查，並指初步認定這家科技巨頭違反一些反壟斷法。CCI在其命令中表示，谷歌主導著印度的某些網路搜索服務，並可能對新聞出版商施加不公平的條件。

Virgin Orbit陳列火箭慶祝上市

布蘭森爵士的衛星發射公司Virgin Orbit在紐約市慶祝上市，還帶來一枚火箭炫耀。該公司CEO哈特(Dan Hart)表示，時報廣場有座火箭，在此同時一架飛機上也有一座，這就是我們在做的事，而且是最重要的。」Virgin Orbit以SPAC方式借殼上市，股價7日收漲26%。

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歐減產推升鋁價 衝三個月來最高

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聯準會轉趨鷹派 大摩：科技股跌勢已近尾聲

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根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%。示意圖。（路透）

去年最厲害的5位分析師出爐 來看他們最賺錢的選股

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聯準會準備啟動升息之際，2022年投票成員將更偏向鷹派，緊縮速度可能超出預期。圖為聯準會主席鮑爾。(美聯社)

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傳奇投資人預言：2022美股漲不動、金價與油價飆

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運輸燃煤的駁船排列在印尼東加里曼丹省馬哈坎河上。 路透

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美國聯準會（Fed）將公布12月決策會議紀錄，細節如何備受市場關注。路透

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