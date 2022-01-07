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調查：3成民眾負債消費 平均欠1249元

財經新聞組／綜合報導

即使供應鏈問題持續存在、通貨膨脹和新變種病毒疫情不斷升溫，但從許多衡量標準來看，2021年的假期消費仍然創下歷史新高。

根據WalletHub的一項假期後調查，大約30%的美國人表示他們在送禮季節超支。調查發現，雖然omicron變種病毒引發新一波感染潮，但超過半數或56%的人表示，疫情並未影響他們的採購計畫。

對於大多數購物者來說，增加支出也意味著更多地依賴信用卡或先享受後付款以分散開支。

結果，根據LendingTree的另一項調查，大約36%的消費者陷入債務，平均欠款1249元。

隨著疫情期間網路購物的興起，先買後付越來越受歡迎；然而，研究發現，分期付款可能會鼓勵消費者的支出超出能負擔的額度。

雖然這些方案允許購物者可以免息分期等額付款，但一旦忘記或錯過付款，就可能會產生滯納金、延期利息或其他罰款。

另一方面，信用卡是最昂貴的借貸方式之一，平均利率超過16%。如果信用不佳，支付的費用就會更多。LendingTree發現，大約四分之一的借款人年利率在20%到29%之間，而9%的借款人的年利率高於30%。

通常，在借款人還清假期購物的卡債後，信用卡餘額會在年初下降。

然而，根據TransUnion的另一項預測，雖然2022年已經到來，但隨著消費者繼續增加支出，信用卡餘額預計會繼續上揚。

大多數消費者表示，今年償還債務會是個挑戰。LendingTree發現，事實上，雖然利息金額很高，82%在假期刷卡的消費者不會在一個月內還清卡債餘額。

信用卡 疫情 利率

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