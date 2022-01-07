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美經濟強勁 Fed縮表比上次快

財經新聞組／綜合報導
Fed今昔縮表各有不同背景。（路透）
Fed今昔縮表各有不同背景。（路透）

聯準會(Fed)在12月會議紀錄中揭露，準備縮減其持有的超過8兆元債券，可能今年稍後就會開始。

這與之前Fed在2007-2009年金融危機後管理其政策「正常化」的方式有明顯差異，並且比上次更快地取消超級寬鬆政策。這也顯示與10多年前經濟衰退相比，官員們對當前從新冠疫情中復甦的經濟實力更有信心。

Fed在2007年至2009年金融危機期間首次開始採用大規模資產購買，稱為「量化寬鬆」(QE)。因為當時很明顯，光靠降低傳統政策槓桿短期利率並不足以實現其目標。

在2008年至2014年的三輪QE後，Fed累積了大約4.25兆元的債券。對民生消費影響甚巨的10年期美國國債殖利率，從高於4%逐步降至2%以下。

當新冠疫情在2020年初爆發時，引發全球金融市場恐慌，Fed再次進場大規模買進債券和降息。目前其債券持有總額約為8.3兆元，其中約5.65兆元為美國國債，2.65兆元為抵押貸款支持證券(MBS)。Fed擁有大約四分之一的美國國債。

Fed官員表示，如今的美國經濟比之前取消寬鬆政策時要強勁得多，因此應該有足夠空間來應對遠高於2%目標的高通膨。

不過決策者也擔心，龐大的資產負債表及其將利率維持在超低水平的政策，可能會導致資產價格上漲。隨著股市最近創下歷史新高，Fed也不希望被視為助長資產泡沫的推手。

當Fed在2014年底停止買進債券並在2015年底開始升息時，也還沒開始縮減資產負債表。直至2018年終於開始縮表，允許每月一定數量的債券到期而不再重新投入市場，這個過程被稱為「量化緊縮」(QT)。

到2019年9月，Fed的投資組合已縮減約6500億元的債券。但2019年銀行放在Fed的準備金水平降得太低。現金短缺導致短期借款利率飆升，只得要求Fed干預貨幣市場以維持運作，Fed被迫突然喊停QT。

許多金融業者現在面臨完全相反的問題：現金過多。而且Fed還擁有一個新工具：「常設回購機制」(standing repo facility, SRF)，可支援資金短缺的公司，即使它從未在QT環境下運作過。

Fed官員在會議紀錄中不確定縮表幅度有多大，但表示將密切關注貨幣市場是否有任何現金緊縮跡象。

債券 殖利率 國債

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