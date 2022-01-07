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美股最錢線／元宇宙當紅 Adobe大贏家

財經新聞組／綜合報導

一位廣受關注的華爾街分析師表示，Adobe將成為元宇宙議題的最大贏家。

Jefferies科技產業分析師席爾(Brent Thill)在最新研究報告中表示：「Adobe是最適合元宇宙的軟體股標的；它的創意工具將催生下一代互聯網。」

席爾重申對Adobe的買入評級和目標價680元。Adobe 6日小跌，收514.12元。

隨著臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)大肆宣揚數位世界的潛力，並將控股公司更名為Meta以示支持），元宇宙在2021年首次成為公共焦點。微軟也越來越喜歡談論元宇宙以及它將如何在其中發揮作用。

用最簡單的說來形容，元宇宙是一個涵蓋擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)和3D化身的網路世界。隨著這個世界形成，做事的方式將發生巨大的變化。

華爾街預計許多公司將從元宇宙中獲利，例如遊戲巨頭Roblox和音樂製作商華納音樂。

席爾的Jefferies同事鮑爾(Simon Powell)在最近一份報告中表示：「一個單一元宇宙可能需要十多年時間，但隨著它的發展，可能顛覆人類生活中幾乎所有尚未被破壞的事物。」

至於Adobe，投資人將必須衡量一下這個業績放緩的軟體股在元宇宙的潛力。

Adobe幾周前發布的財報和財測令人失望。股價較11月25日的高點下跌25%，就技術面而言已跌入熊市。

席爾承認：「在令人失望的第4季財報和2022財年財測後，消化疫情的影響可能會持續到2022年上半年。」

元宇宙 華爾街 分析師

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