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流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

重慶餐廳爆炸 20多人被困 疑燃氣洩漏燃爆

財經簡訊

財經新聞組／整理

谷歌臉書 法國要開罰

根據媒體報導，谷歌和臉書在法國面臨巨額罰款，因為它們在拒絕cookie追蹤技術上的設計太過複雜，讓用戶產生混淆。法國國家資訊自由委員會(CNIL)6日發布通報指出，由於未遵守《數據保護法》的相關規定，該機構決定對臉書處以6000萬歐元罰款，對谷歌處以1.5億歐元罰款。

AT&T擬賣CW Network

《華爾街日報》報導，AT&T旗下WarnerMedia和ViacomCBS Inc正在尋求出售共同擁有的CW Network的大部分或全部股份的可能性。Nexstar Media Group Inc是可能的接手者之一。最可能的情況是Nexstar取得CW主要控股權，CBS和WarnerMedia承諾繼續提供該電視網主要節目。

維珍集團布蘭森確診

維珍集團創辦人、英國億萬富翁布蘭森(Richard Branson)表示，他與妻子和其他家庭成員在Omicron變種病毒檢測中呈現陽性，現在正從「輕度」新冠病毒病例中逐漸康復。他另外推文表示， 7日不會與Virgin Orbit團隊一起在那斯達克交易所敲開盤鐘。

沃爾瑪隔離帶薪假砍半

在疾病控制和預防中心(CDC)上周削減了對無症狀感染者的隔離要求，並縮短了密切接觸者需要隔離的時間之後，沃爾瑪將與疫情相關的帶薪休假減少一半：從2周減到1周。沃爾瑪在4日對員工發送的備忘錄中指出，3月31日前將為被強制隔離的員工提供帶薪休假，符合條件者將獲得1周報酬。

Taco Bell推30日訂閱服務

Taco Bell將在全美提供「Taco Lover’s Pass」訂閱服務，這種類似Netflix的30日訂閱服務只在Taco Bell App上獨家提供。只需10元，美國用戶就可以在App上購買Pass取得30天的訂閱期。購買後，只需在App上打開一個「祕密選項」，就可以每天在7個炸玉米餅中選擇1個，到實體店面兌換。

可口可樂攜手酒商 推雞尾酒

可口可樂和Corona釀酒商Constellation Brands將聯手在Fresca蘇打水品牌下推出酒精雞尾酒。這是飲料公司之間最新的合作夥伴關係，以在飲料界限趨於模糊時尋求增長。隨著蘇打水消費量減少和新形態飲料市場出現，非酒精飲料製造商正在讓其產品組合更加多元化。

沃爾瑪 臉書 谷歌

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