Fed釋出大幅轉鷹訊息 可能還沒考慮到Omicron疫情

聯準會上次利率決策會議對通膨更加鷹派，但這可能只是當時Omicron疫情還沒像現在這麼嚴重。 路透

美國聯準會 （Fed）在去年12月會議紀錄裡，發布對於通膨與升息的鷹派發言，引發全球金融市場下跌，但是華爾街日報評論指出，這可能只是典型的資訊時間差問題，因為在Fed去年12月決策時，Omicron 新冠變種病毒所引發的疫情 還沒有現在這麼嚴重。

華爾街日報指出，Fed在5日公布的去年12月利率決策會議紀錄，內容雖然顯示聯準會可能提前升息的鷹派跡象，但是要留意的是，當時的新冠Omicron疫情還遠沒有現在這麼嚴重。

Omicron變種病毒的超強、超快傳染力，讓美國染疫人數近一周來屢創紀錄新高，但是在聯準會去年12月中召開利率決策會議時，Omicron才剛進入美國兩周，疫情有加速跡象，但還沒有像現在的超級爆發現象。

華爾街日報指出，聯準會在2004年決定加快釋出利率決策會議內容，在每次會議結束的三周後釋出，當時就是希望及時對市場正確傳遞決策訊息，可是在疫情如此急速發展的狀況下，三周恍如三世，間隔還是太久了。

因此，市場這波拋售恐慌，可能是時間差造成的誤讀，當時的聯準會還沒「感染」Omicron，自然對於疫情衝擊有所低估，對通膨更為關注，因而會有較鷹派的發言。投資人把三周前的聯準會當成現在的聯準會，可能是個誤會。

華爾街日報指出，Fed下次召開利率決策會議，是在三周後的26-27日，屆時情況可能又會完全不同。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點