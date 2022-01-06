嚇壞投資人？Fed公布會議紀錄 仍留下一大懸疑

美國聯準會（Fed）公布上月會議紀錄，顯示有意提前、加速縮減資產負債表，此消息嚇跌市場。此檔案照為示意圖。路透

美國聯準會（Fed）公布12月貨幣決策會議紀錄後，從美股、高收益債券到比特幣，市場跌成一片，因會議紀錄正式宣告「便宜資金時代」落幕，儘管Fed官員先前發言就有跡可循，但人們有時就是要見到「白紙黑字」，才會相信這是真的。

會議紀錄內容為何嚇壞投資 人？

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）上月會議紀錄最令投資人震撼的一點，是顯示Fed可能提前開始「縮表」，即縮小Fed規模現已接近9兆美元的資產負債表。

市場近來一直關注Fed今年升息 幅度，以為Fed離縮表還早得很，不料會議紀錄卻顯示不是這麼回事，頓時讓投資人措手不及。

但其實，官員之前已放出風聲了。Fed理事沃勒（Christopher Waller）上月17日就表示，基於通膨壓力揮之不去，他贊成更用力收緊貨幣政策，建議Fed除了加快速縮減購債、啟動升息之外，還應在2022年夏季前開始「縮表」，比2014年縮表步調「大幅提前、加快」。

「縮表」影響大嗎？

很大。德意志銀行全球外匯研究主管薩拉維洛斯（George Saravelos）說：「Fed決定多快縮表，將對金融情勢怎麼收緊，產生重大影響。」

薩拉維洛斯指出，一旦Fed決定迅速縮表，對長期債券、新興市場和股票比較糟，且可能導致升息循環放緩。倘若縮表步調非常緩慢，應會抑制長債殖利率 升幅，但需要更多次升息，對美元影響較大。

可能透露未來收緊政策的策略

FOMC會議紀錄值得玩味的一點，是Fed日後收緊政策可能較少倚賴升息（升息行動顯然動見觀瞻），而會更加倚重縮表（可以悄悄進行）。

摩根大通首席美國經濟學家裴洛里（Michael Feroli）在致客戶報告中寫道：「有些（FOMC）成員覺得，更倚靠縮表、減少運用升息，來收緊金融情勢，加將有助於讓（公債殖利率）曲線變陡，是他們樂見的結果，至於這是不是普遍的觀點，就不清楚了。」

仍留下一大懸疑

獨立顧問聯盟（IAA）投資長查卡瑞里（Chris Zaccarelli）說，這份會議紀錄證實，Fed面對通膨勁升和負成長威脅這雙重顧慮，已認為有迫切必要讓貨幣政策正常化，所以他們決定讓縮減購債儘速完成，預留何時啟動升息的選擇空間。

他指出，Fed已表明將提前並加快收緊政策，但還留下一個棘手問題懸而未決。

查卡瑞里說：「較難預測的是，他們（Fed官員）願意對市場賣壓能容忍到什麼限度——比方說跌15%或跌20%——才會改弦易轍？我們相信，Fed為了撤回之前挹注到市場的貨幣寬鬆，會願意容忍股市一些短期波動；不過，他們仍可能關注股市傳達的衰退警訊（比方說跌幅接近20%），那種情況若是發生，會讓他們的緊縮動作停頓。」

市場反應過度

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家薛佛森（Ian Shepherdson） 則表示，市場或許對這份會議紀錄反應過頭了，他認為Fed應該不會急著縮表。他說：「往後的Fed例會可望對這個問題多所著墨。但我們的看法仍是：Fed不太可能匆匆忙忙一頭栽進縮表。」

他寫道：「提高利率可向大眾傳達更明確的訊息，我們不認為有迫切必要冒著伴隨縮表而來的風險，尤其因為通膨數據可能如我們所料，在春季降下來。」