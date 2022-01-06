沃爾瑪InHome服務 衝3000萬戶

沃爾瑪 大舉押寶客戶對便利性的渴望，5日宣布其InHome外送服務將在年底前將覆蓋範圍從600萬戶家庭擴大到3000萬戶家庭，包括洛杉磯和芝加哥等城市。

InHome允許佩戴攝影鏡頭的沃爾瑪員工進入客戶家中，以配送雜貨和其他商品或取回退貨，即使客戶不在也可以。

沃爾瑪最後一哩送貨資深副總裁沃德(Tom Ward)說：「現在客戶在回到家時一切都準備好了，冰箱補貨完畢，電子遊戲、衣服、洗浴用品和其他不易腐爛的物品等都放在流理檯上。」「如果客戶在App 上啟動退貨流程，我們也會到府處理，第二天就會前往取貨並辦理退貨流程。」

沃爾瑪的InHome服務是讓送貨司機安裝可穿戴相機，客戶可以在沃爾瑪App上即時實況收看或錄影送貨過程。然後，外送員會打開購自沃爾瑪的前門智慧鎖進入客戶家中，套上鞋套，將訂購清單物品以塑膠箱攜入，然後根據客戶要求將物品放入冰箱或櫃檯。在離開之前，外送員會將接觸過的所有表面擦拭乾淨並進行消毒。

沃爾瑪InHome服務每月收費19.95元，無需額外費用，這是一種漸趨熱門的「外送即服務」趨勢。

沃爾瑪將雇用3000名員工來支持InHome業務擴張，提供真實世界和虛擬實境(VR)培訓。他們的工資將比沃爾瑪平均時薪16.40美元高出約9%。沃爾瑪的3700家賣場將用作履行中心，InHome送貨司機將駕駛電動車，以滿足該公司2040年實現零排放物流車隊的目標。

沃爾瑪最初於2019年在堪薩斯城、匹茲堡和州Vero Beach進行InHome試點，之後擴展到阿肯色州 西北部、亞特蘭大、鳳凰城和華盛頓特區。該公司拒絕透露該服務現在有多少客戶。