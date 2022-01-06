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Fed將升利率 美債殖利率上看2%

財經新聞組／綜合報導
Fed開始升息，可能推升殖利率。（路透）
Fed開始升息，可能推升殖利率。（路透）

債券市場正在發出訊號：金融市場利率即將上揚。

新年伊始，美債殖利率就以20年來最快速度推高。備受關注的指標10年期美國國債殖利率4日最高達1.71%；在2021年12月30日則是收報1.51%。

10年期殖利率很重要，因為它會影響房貸和許多其他商業和消費貸款利率。當債券被拋售時，殖利率就會走升。

Fed在12月明示即將調升利率，當時預測明年將升息25個基點3次，並表示將提前在3月而非6月結束其債券購買計畫。Fed與全球其他央行都在收緊政策，包括已經提高利率的英格蘭銀行。

BMO美國利率策略主管林根(Ian Lyngen)表示，「我認為，在通膨擔憂之下，經濟樂觀情緒將使10年期國債殖利率在第1季的某個時點升至2%。經濟表現和Fed將決定之後還會升到多高。」

但在飆升至2%之後，策略師們預計今年殖利率不會大幅走高。

林根說，「這將取決於數據和Fed的基調。也就是說，不會達到3%。」「但我認為會在年初達到頂點。」

去年底投資人擔憂omicron變種病毒拖累經濟而買進美國國債作為避風港，讓債券殖利率繼續走低。但隨著研究顯示這種變種病毒迅速蔓延的壓力在住院和死亡方面並不那麼嚴重後，這些擔憂已經消退。

富國銀行利率策略主管舒馬赫(Michael Schumacher)表示，10年期國債殖利率3日大漲，是2001年以來新年首日交易最大波動。2001年首日，殖利率上升了24個基點。根據TradeWeb的數據，3日殖利率從30日的1.51%升至略高於1.64%。

他說，殖利率走升可能會在今年初出現，而1月上半可能有些催化劑。除了Fed會議紀錄外，7日還有12月就業報告。下周將公布12月CPI。

雖然舒馬赫預計今年10年期殖利率不會高於2.25%，但通膨將會決定它的走向，「通膨總是難以根除，Fed和其他央行必須更激進。」

殖利率 債券 國債

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