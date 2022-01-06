Fed升息後縮表 道指跌近400點

美股5日下跌，華爾街對金融政策即將收緊作出反應，道瓊工業平均指數 在2022年首次收跌。

藍籌股道指數下跌392.54點或1.07%至3萬6407.11點，盤中一度觸及新高。史坦普500指數下跌92.96點或1.94%至4700.58點。科技股那斯達克指數暴跌522.54點或3.34%至1萬5100.17點，創去年2月來最糟單日走勢。

國債殖利率 大升，對股指造成壓力，因為聯準會(Fed)最近一次的會議記錄顯示，Fed正討論在今年晚些升息 後不久開始縮減資產負債表。

會議紀錄指出：「幾乎所有與會者都同意，在聯邦基金利率目標區間首次上調後的某個時機候開始縮減資產負債表可能是適當的。」

Fed還暗示可能會更加積極地升息，「與會者普遍指出，有鑑於對經濟、勞動市場和通膨的個人看法，可能有必要比早先預期的更早或更快地提高聯邦基金利率。」

大型科技股全面走跌，Netflix和Alphabet分別下跌4%和4.59%，Meta Platforms和微軟都下跌逾3%，蘋果則收跌2.66%。

在瑞銀調降評級後，Salesforce下跌8.29%。瑞銀還削減Adob​​e目標價，使其下跌7.14%。在晶片製造商方面，Advanced Micro Devices下跌5.73%，輝達和Marvell分別下跌5.76%和4.81%。