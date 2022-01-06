美股最錢線／寬鬆結束 花旗看淡前景

2022年第一周，美股 繼續上漲，指數創下新高，蘋果市值一度突破3兆元大關。不過科技股的熱情暫時「降溫」，那斯達克指數走跌。

摩根大通全球策略師表示，美股還有進一步上行空間，因為Omicron變種病毒較為溫和，而經濟放緩已是過去式，對2022年漲幅的平均預期將再次被證明過低。

不過，花旗全球市場策略師金恩(Matt King)就不那麼樂觀了。他認為聯準會(Fed)的政策可能正處於史上最具刺激性的水平，2年來的寬鬆政策基本上已經結束，近期美股表現落後於經通膨調整後的實際殖利率 ，但與貨幣創造放緩一致。

他表示，殖利率曲線的扁平化顯示，與經濟相比，美股更接近周期後段。即使實質殖利率將隨著通膨走軟而上升的共識是正確的，這也不利高風險資產。他說:「在擁擠的空間待得太久肯定會被感染。」

當經濟擔憂加劇時，投資 客傾向於湧入科技股，看好這些股票可以帶來成長；當前景好轉時，他們通常會轉入受惠於經濟復甦的公司。

Brandywine Global Investment Management投資組合經理人卡瑟(Patrick Kaser)表示，殖利率上升「可能代表債券市場對經濟成長更有信心，Fed未來更有可能繼續走上高利率之路。」

他表示，這些事態發展有利於經濟復甦相關類股，而對因適應低利率而估值偏高的成長型股票不利。

根據聯邦基金期貨數據，大約58%的交易員押注Fed將在3月會議上開始升息，而一個月前這個比率約為27%。雖然Fed官員認為長期聯邦基金利率將達到2.5%，但債券殖利率最近走勢代表利率不會那麼高。

道明證券資深美國利率策略師高德伯格(Gennadiy Goldberg)表示，預計利率最高將升至1.5%左右，隨著Fed開始升息並決定縮減資產負債表，投資人只能等待未來更清楚的圖像。