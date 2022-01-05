聯準會新編指數顯示 全球供應鏈壓力可能已到頂

Fed經濟學家認為，供應鏈的干擾雖處於歷史高峰，但「已到頂且接下來可能開始緩和一些」。路透

紐約聯邦準備銀行新編的一項指數 顯示，打亂物流並引發高通膨的全球供應鏈 壓力可能終於到頂，這對急欲撲滅高通膨隱憂的美國政府而言，或許可以鬆一口氣。

紐約聯邦準備銀行周二在官方網誌發布命名為全球供應鏈壓力指數（GSCPI）的新指數，納入1997年以來供應鏈的干擾，結果顯示，此指數歷來大約在均線上下游走。不過，當疫情 爆發後，供應鏈壓力大增，超過上一波2011年海嘯侵襲日本以及泰國水患癱瘓汽車和電子產品生產能力的水準。

聯準會研究人員寫道：「前述狀況所導致的GSCPI急揚，但比起新冠肺炎疫情開始的狀況卻遜色多了。」

研究人員發現，GSCPI在疫情之初中國實施封鎖時勁升，「然後全球在2020年夏季左右恢復生產又一度下降，2020年冬季（新冠肺炎復熾）和後來的復甦階段又大幅上揚」。

模型顯示，全球供應鏈壓力目前呈現4.5個標準差，是1997年來未曾見過極端水準，但或許不久可以緩和。聯邦準備銀行由經濟學家 Gianluca Benigno 和 Julian di Giovanni所領導的團隊寫道，供應鏈的干擾雖處於歷史高峰，但「已到頂且接下來可能開始緩和一些」。

這對拜登政府而言是個好消息，連月來為平息公眾對食物和能源上漲的怒火，已忙得不可開交。消費者物價指數11月上揚6.8%，已嚴重侵蝕美元的購買力。

在GSCPI中，紐約聯邦準備銀行經濟學家將華爾街所喜愛採用的幾個供應鏈指標整合為一個，首先納入的指標包括散裝輪運價指標波羅的海乾貨指數、追蹤貨櫃輪費率的Harpex指數，也納入勞工部計算來往美國空運成本的價格指數。

其次，經濟學家再納入採購經理人指數（PMI）個別國家的製造業數據。從PMI調查可看出製造業交貨延遲的嚴重程度，以及美國、歐元區、中國大陸在內主要經濟體積壓訂單的規模。

Fed經濟學家排除視為需求指標的新訂單變動，目的在設法排除PMI供需上的誤差。由於大多數經濟學家歸咎供給才是高通膨的原因，因此Fed在模型中移除了需求的變動。