黑石預測：美股將修正 Fed升息4次 黃金飆歷史新高

投行提醒今年可能出現的黑天鵝。（歐新社）

黑石集團(Blackstone)私人財富部門副總裁維恩(Byron Wien)與首席投資 策略師柴多(Joe Zidle)列出了2022年的十大黑天鵝事件。預測2022年美股將出現「接近但不到20%」的修正，金價將大漲20%至歷史新高，WTI原油有望升至每桶100元，聯準會(Fed)將升息4次，10年期美債殖利率 上看2.75%。

維恩將「黑天鵝」事件定義為：投資人認為發生機率只有三分之一，但黑石認為可能性超過50%。

2022年十大黑天鵝事件為：

1、美股出現接近20%的修正。利率不斷上升，導致史坦普500指數2022年沒有任何進展，價值型超越成長型，高波動性將持續。

2、持續通膨成為主流。在部分商品價格下跌的同時，工資和租金繼續上漲，消費者物價指數(CPI)全年上漲4.5%。運輸和能源價格可能暫時下降。

3、Fed升息4次，美債飆升。債市開始對通膨上升和Fed儲縮減購債規模做出反應，10年期美債殖利率上看2.75%。

4、美國恢復正常生活。雖然出現Omicron變種病毒，但傳統聚會在年底前將恢復到疫情前水平，正常生活狀況將基本恢復。

5、大量中國資金等待入市。中國將繼續遏制房地產投機性投資，以促進房地產市場健康發展。因此，有更多來自中國家庭的資金需要投資，為西方公司創造了機會。

6、黃金上漲20%至歷史新高。在物價不斷上漲和波動之下，投資者仍尋求黃金這種安全資產來對沖通膨。

7、油價 可望升至每桶100元以上。雖然主要產油國認為，高油價正在加快替代能源的普及，但由於增產無法滿足市場需求，WTI原油價格有望升至每桶100元。

8、核電成為能源供應主流。在制訂足夠措施來減少安全擔憂基礎上，核電的可行性將得到廣泛認可。

9、ESG標準擴大適用。ESG(環境、社會與企業治理)標準的發展將不再限於企業政策聲明。政府機構將制定新的監管規定，要求上市公司公佈各種關鍵指標進展。

10、美國「綠色新政」無疾而終。因沒有足夠的鋰電池為電動車提供動力。