去年超越通用 豐田躍登全美汽車銷售王

日本汽車 製造商豐田 汽車的2021年美國銷量超越通用汽車(GM )，代表底特律汽車製造商自1931年以來首次未能登上美國汽車銷售寶座。

2021年豐田在美國賣出233.2萬輛汽車，上揚10%；而GM則為221.8萬輛，年減13%，其中第4季大幅衰退43%。GM之前銷售更低的數字為2010年的220.2萬輛。

2020年，GM全美總銷量為255萬輛，豐田為211萬輛，福特汽車為204萬輛。

今年因汽車晶片短缺，生產受到影響，迫使汽車製造商縮產線集中在最賺錢的車型。GM表示，預期經濟成長將刺激全美總體輕型卡車銷售由2021年的1500萬輛增至2022年的1600萬輛。

根據《汽車新聞》的數據，GM自1931年超越福特汽車之後，就一直是美國最大汽車銷售商。

豐田並沒有對這個預期中的結果感到自滿。資深副總裁霍利斯(Jack Hollis)發表聲明表示，豐田汽車對忠實客戶「心存感激」，但「成為第一從來都不是重點或優先事項」。

GM發言人凱恩(Jim Cain)表示，由於專注於獲利，該公司的全尺寸SUV和皮卡在美銷售非常強勁，而且隨著晶片供應改善，銷售額也會增加。

在CEO巴拉(Mary Barra)領導下，GM一直強調獲利能力而非銷量，為此還放棄了歐洲和俄羅斯等虧損的市場。

產業分析師預測，2021年全年美國汽車銷量約為1500萬輛，遠低於2015年到2019年5年間的平均銷量1730萬輛。

IHS Markit預測，2022年美國銷量預計將達到近1550萬輛，較2021年預計約1510萬輛水平高出2.6%。