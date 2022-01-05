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2因素拖累美股 大摩：2022年繼續防禦

財經新聞組／綜合報導

大摩策略師威爾森(Michael Wilson)去年預期史坦普500指數將收於4000點，但事實上史指收於4800點。但他在今年的第一篇報告中仍然堅持己見，隨著寬鬆貨幣政策取消和經濟成長減速，美股的日子將會變得難過。

雖然大盤指數過去一年走勢非常強勁，但4月以來所有漲幅的51%其實上都來自於5支股票，大多數個股自3月以來沒有任何進展，許多股票處於熊市。

威爾森認為，從許多方面來看，2021年其實很像2018年，都在滾動修正和類股輪轉，因為投資者不斷地尋求「優質交易」。進入2022年，投資人面臨的關鍵問題是：是否要留在相對的贏家這邊，或者是該是低接輸家的時候了。

根據他的說法，新的一年採用後者策略更能得到支持，因為追上指數的壓力減輕了。

因此，即使威爾森這位大摩策略師繼續青睞一直在發揮作用的大型股防禦策略，他也建議利用那些已經深受衝擊、但在合理估值下具有良好前景的股票創造一個「槓桿策略」。

在過去9個月中，質量偏差促使越來越多資金流入少數大型成長股。大型成長股的表現大幅超過小型成長股，進一步凸顯出自3月以來大型股占盡優勢的現實。

然而，小型價值股與小型成長股看來與大型股非常不同。自2021年3月以來，雖然存在質量偏差，但小型價值股的表現比小型成長股高出25個百分點，與大型股的表現正好相反。

威爾森認盤，在聯準會(Fed)和其他央行收緊政策情況下，尋找大型股作為防禦性標的時，應更多地關注中小型價值股，而不是中小型成長股。

簡而言之，大型成長股價格昂貴，但相對於小型成長股而言較為合理。這種相對優異的表現顯示，市場更注重估值，而不是單純從整體指數的市盈率去判斷。

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