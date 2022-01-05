道指續創新高 科技拖累那指

道瓊工業平均指數 在2022年開年第二天繼續上漲，即使受到Omicron的威脅，投資 人仍看好今年股票將受惠於強勁經濟。

而新年伊始，債券殖利率 持續飆升導致投資人拋售科技股，去年大漲的個股如輝達和特斯拉等拖累那斯達克指數走低。

道指上漲214.59點或0.59%至3萬6799.65點，繼續創下收盤新高。史坦普500指數盤中也創下新高紀錄，但受科技股下跌拖累，收盤下跌3.02點或0.06%至4793.54點。那指因科技股下跌而收跌210.08點或1.33%至1萬5622.72點。

銀行股在盤中走升，因它們將受惠於利率上升。摩根大通、美國運通和高盛是道指漲幅最大的成份股。

開拓重工和其他與經濟復甦直接相關的股票也蓬勃發展。Occidental Petroleum和Coterra Energy等能源股分別上漲7.47%和6.95%。隨著原油價格上漲和摩根史坦利調升評級，石油服務公司Halliburton上漲6%。

福特汽車是史指漲幅最大的成份股，該公司本周重新開始為其F-150 Lightning電動皮卡車接單，收漲11.67%；該公司還宣布將其產能幾乎倍增至每年15萬輛。

至於其他類股，遊輪營運商繼續反彈，嘉年華和挪威遊輪分別上漲1.49%和1.31%。