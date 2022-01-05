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美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

財經簡訊

財經新聞組／整理

Fanatics收購Topps交易卡

Fanatics證實已收購Topps交易卡公司，協議條款尚未公布，但業內人士表示，這筆交易約為5億元，且交易內容將只包括Topps名稱和體育及娛樂部門，不包括糖果和禮品卡系列。Fanatics去年8月獲得MLB交易卡權利。MLB於2018年與Topps續約至2025年，Fanatics經由此交易將立即獲得MLB的交易卡權利。

福特輕型電動皮卡 產能倍增

福特汽車表示將把訂單火爆的F-150 Lightning電動皮卡的年產能增加近一倍至15萬輛，因為這款車型在今年春天正式在美國經銷商銷售前已經吸引了近20萬輛訂單。福特原本具有年產7-8萬輛F-150 Lightning的能力。

特斯拉召回中國近2萬輛電動車

特斯拉宣布在中國召回1萬9697輛電動車，涉及型號有進口Model S、進口和國產Model 3。原因是前行李廂鎖未能對齊，行李廂蓋可能在行駛中突然打開。而後行李廂線束可能因長期開關而磨損，導致倒車顯影無法正常運作。

新冠疫情保險理賠 史上第三高

保險經紀商豪登(Howden)表示，新冠病毒疫情造成的保險損失金額達440億元，是史上重大災難的第三大損失，僅次於卡崔娜颶風(Hurricane Katrina)和9/11攻擊事件。不過最初對疫情保險理賠超過1000億元的預測現在看來「不太可能」。

沃爾瑪12月關閉60家賣場消毒

沃爾瑪去年12月暫時關閉了新冠疫情熱點地區附近60家美國店面，以進行消毒，顯示新的omicron變種病毒正在擾亂零售業。沃爾瑪的一位發言人發表聲明表示，位於德州和新澤西州等地的沃爾瑪賣場因清潔而關閉了2天。沃爾瑪在全美總共擁有4700多個網點。

谷歌收購以色列網安新創公司

谷歌將以約5億元價格收購以色列網安新創公司Siemplify。這也是谷歌首次收購以色列安全公司。Siemplify創立於2015年，總部位於以色列，在美國和倫敦設有辦事處，擁有約200名員工，交易完成後，這些員工將加入谷歌。谷歌將把Siemplify作為其在以色列的網安業務的基礎，這也是谷歌開展雲端業務的一部分。

谷歌 沃爾瑪 以色列

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