天氣差+疫情 5300航班取消

航班取消，旅客被困在機場。（路透）

美國空中交通開年仍是一片混亂。各大航空公司上周末取消5300多個本土航班，主因全美各地天氣惡劣以及染疫導致的人手短缺。

根據航班追蹤網站FlightAware的數據，航空公司在元旦取消2749架航班後，2日又取消了2500多架美國航班。

31日颳起的冬季風暴讓芝加哥的兩個主要機場 數百架航班停飛，直至2日仍在繼續；亞特蘭大、丹佛和紐約市等地機場也取消不少航班。

除了惡劣的天氣，包括捷藍航空(JetBlue Airways)、聯合航空和達美航空在內的幾家航空公司，將航班取消原因歸咎於機組人員間快速傳染的omicron變種病毒 。

去年底開始的假期是疫情 爆發以來最繁忙的時期。

捷藍航空CEO海耶斯(Robin Hayes)在元旦發出的備忘錄中表示，「由於確診病例攀升，像是假期過後幾周的傳統淡季將會很艱難。」但預計「夏季將異常繁忙，我們將趁機擴大機隊，並為更多航線提供低票價。」

FlightAware指出，自平安夜以來，已有超過1萬5000架美國航班被取消，還有數千架航班誤點。

西南航空雖盡可能避免了取消航班，但31日仍取消了475個班次，占其航班表的13%；2日取消了429個航班，或11%。整個周末有超過1600架西南航班誤點。

由於人員不足，美國聯邦航空管理局(FAA)31日還放慢了美國航空最大樞紐達拉斯沃斯堡國際機場的流量。FAA表示：「天氣和季節性交通繁忙可能會導致未來幾天的航班延誤。」「越來越多FAA員工的新冠篩檢呈現陽性。為了確保安全，某些設施的流量可能會減少，進而導致繁忙時段的延誤。」

除了天氣因素導致元旦取消航班，但聯合航空、達美航空和捷藍航空等航空公司早在假期期間就已取消數百架航班，理由是機組人員感染omicron變種病毒。