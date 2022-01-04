蘋果特斯拉助陣 道指史指締新猷

在新的一年開始之際，投資 人看好經濟可以克服新一波新冠病例激增，並將最喜歡的兩支股票推升至重要的里程碑，美股3日走升。

蘋果上漲2.5%，成為史上第一家市值達到3兆元的公司，其估值在不到4年內增加了2倍。特斯拉單日上漲13.53%，第4季交車量達30萬8600輛，超出預期。

道瓊工業平均指數 上漲246.76點或0.68%至3萬6585.06點，創下歷史新高。史坦普500指數上漲30.38點或0.64%至4796.56點，也是歷史紀錄新高。那斯達克指數上漲187.83點或1.2%至1萬5832.8點。

債券殖利率 飆升，10年期美國國債殖利率突破1.6%，提振了銀行股，美國商銀上漲3.8%。富國銀行在巴克萊銀行升評後上漲5.73%。

經濟重啟相關個股普遍走高。投資人無視持續至3日的假日航班取消問題，美國航空和聯合航空分別上揚4.4%和3.91%。挪威郵輪公司和嘉年華公司是史指漲幅最大的公司之一，分別上漲6.89%和6.41%。賭場股也走高，拉斯維加斯金沙集團上漲3.2%，永利度假村上漲3.21%。

omicron並未導致住院人數大幅增加，投資人對疫苗製造商的興趣也略打折扣，成為3日跌幅最大的股票之一，Moderna和BioNTech分別下跌7.45%和10.07%。輝瑞下跌4.06%。