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Bed Bath & Beyond 婚禮登記率大降

財經新聞組／綜合報導

根據股票研究公司Baird最新調查，越來越多訂婚夫婦不再選擇Bed Bath & Beyond，而是在亞馬遜和目標百貨(Target)註冊婚禮。

Bed Bath & Beyond的婚禮登記滲透率已降至30%，為Baird進行年度調查6年來最低水平。根據第4季的追踪平均值，10月減少33%，7月減少34% 。在掙扎於轉虧為盈過程中，這種下滑可能代表該公司遇到了麻煩。

根據Baird公布的第4季調查平均值，亞馬遜是最多人婚禮登記的主要選擇，登記滲透率達45%。之後是Bed Bath的30%和Target的26%。調查發現，Crate & Barrel和Williams-Sonoma的登記滲透率均為15%。想要現金或旅遊的比率為16%。

婚禮登記處是銷售家居用品的零售商的重要指標。Baird零售分析師克萊伯(Justin Kleber)表示，由於家人和朋友經常從清單中選擇禮物，而不是比價採購，因此註冊購買的獲利率往往更高。他說，如果一家公司能夠贏得一對夫婦的業務，往往可以加深忠誠度，並在這對夫婦進行其他主要家庭用品購買時成為首要考量選擇。

今年的婚禮登記也可能具有更大的意義。許多分析師預計，2022年會出現結婚潮，因為許多新人在因疫情而延後婚禮後，今年會恢復舉行儀式和更大規模的慶祝活動。根據婚禮報告的預測，今年預計將有250萬場婚禮，為4年來最高水平。

自Baird於2017年1月開始調查以來，數字出現重大變化。 當時，Bed Bath以44%的登記滲透率位居榜首，其次是Target的29%、亞馬遜的20%和梅西百貨的19%。

克萊伯表示，這些變化反映出亞馬遜的銷售額飆升，以及包括梅西百貨和Bed Bath在內的一些實體企業為適應電子商務和吸引年輕購物者而苦苦掙扎。

亞馬遜 梅西百貨 Target

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