美股最錢線／8支晶片股 高盛看好

2021年晶片 股在疫情導致的嚴重短缺之下表現強勁，但高盛 認為這個產業今年仍將繼續炙手可熱。

高盛分析師哈里(Toshiya Hari)在最新研究報告中透露，晶片類股有8支個股是首選：Advanced Micro Devices、Marvell、Analog Devices、Teradyne、Impinj、美光(Micron)、ON Semiconductor和Qorvo。

然而，哈里警告，在2021年強勁上漲之後，今年晶片股的選股略變得更加重要，「雖然有周期性的擔憂，但根據過去幾年的價格表現差異，我們認為2022年將提供充足的個股表現機會。與2021年時一樣，建議投資人買進具有特殊驅動因素的個股，這些驅動因素可以繼續推動成長，或者至少部分抵消整體產業疲軟，如果經濟開始低迷。」

他點出其中幾個特別因素。首先是特定產業的催化劑，例如企業擴大數據中心、進行中5G智慧手機普及化和基礎建設部署，以及汽車和工業生產的反彈。

哈里解釋，「半導體支持的長期產業趨勢如過渡至雲端、人工智慧、電動車等正在加速。總而言之，雖然在進入2022年前保持謹慎的態度，但預計基本面將在上半年保持強勁，並且如果有任何周期性放緩或疲軟的跡像，最快也要到下半年才會出現。」

至於其他重要催化劑，哈里認為長期通膨是個利多，而且相對估值仍然有吸引力，「在連續3年表現優於史坦普500指數 之後，費城半導體指數(SOX)未來12個月本益比較史指溢價約21%，並接近2010年以來的高點。但估值表現就不那麼明顯了。事實上，這8支股票的估值中位數甚至比史指折價約7%。」