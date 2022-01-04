輝瑞 口服抗疫藥 比利時採購

比利時衛生部宣布，比利時已與兩家藥廠完成談判，將向輝瑞和默克公司個別採購1萬劑新冠病毒口服治療療程。比利時衛生部12月初曾表示，正與默克公司就採購molnupiravir進行談判。之前已向中央政府建議應採購molnupiravir和輝瑞開發的藥物Paxlovid。

無肉香腸 Chipotle新菜單

Chipotle Mexican Grill將於2022年推出新菜單選項：無肉香腸。這是自2014年推出豆腐製sofritas之後，該公司第一個全新無肉蛋白質選擇。從3日起限時在全美推出。這款植物性香腸由豌豆蛋白、墨西哥辣椒、番茄醬、大蒜、西班牙煙熏辣椒粉和橄欖油製成。

晶片 銷售額 今年估增9%

根據貿易信用保險商Euler Hermes最新發布的報告，晶片製造商在疫情時代顯然是贏家，半導體類股動能將在2022年繼續強勁。Euler Hermes分析師預測半導體銷售額預計將再成長9%，並在2022年首次超過6000億元。2021銷售額則是年增26%至5530億元。

大摩付6000萬元和解訴訟

摩根士丹利同意支付6000萬元與客戶提起的訴訟進行和解；這些客戶聲稱摩根士丹利在兩度未能正確停用部分老舊資訊科技時暴露了他們的個資。代表約1500萬客戶的集體訴訟的初步和解30日在紐約曼哈頓聯邦法院提出，尚需美國地區法官Analisa Torres的批准。

AirPods上季賣9000萬對

天風國際(TFI Asset Management Limited)蘋果 首席分析師郭明錤發布報告指出，蘋果在假期期間賣出2700萬對最新版本AirPods，在2021年第4季共售出9000萬對。郭明錤說，這樣的銷售數字相當於蘋果可穿戴設備業務收入年增20%。

Sweetgreen推訂閱服務

隨著新年展開，Sweetgreen本月起將試推訂閱服務。客戶可以10元價格網路購買「Sweetpass」，這將使符合條件的每筆訂單獲得3元的信用額度。該公司表示，該通行證可以在30天有效期內每天使用一次。Sweetpass將於1月3日至16日期間試用供，有效期為購買後30天，試點計畫將於2月15日截止。