美早期新創公司去年獲930億美元投資 創新高

截至去年12月15日，投資人總計挹注930億美元資金在美國新創公司的種子輪和初期投資。路透

華爾街日報報導，截至去年12月15日，投資 人對美國早期階段的新創公司總計挹注930億美元資金，創下新高，而且是五年前的三倍，反映資金充沛，且顯示市場對新創公司的投資熱潮方興未艾。

押寶這個領域的投資人認為，新創公司具有大量的成長空間。他們充滿信心，因為許多新創公司已取得網路泡沫熱潮以來最佳的報酬，歸功於軟體業蓬勃發展，和雲端 運算軟體業者Snowflake及外送平台DoorDash等公司交出數十億美元獲利佳績。全球民間新創公司的總估值已攀升至數兆美元，成為一大投資類別。

根據PitchBook數據公司，截至去年12月中旬，投資人向美國初期新創企業注資創紀錄的930億美元，超越2020年的520億美元，以及2016年的300億美元。

隨著資金持續湧入，推升新創公司估值飆升。PitchBook表示，在2021年成立、獲得種子輪和初期投資的新創公司，估值中位數達到2,600萬美元，遠高於2020年的1,600萬美元，和2016年的1,300萬美元。

舉例來說，在17個月前剛成立第一家實體門市的小型咖啡商Blank Street，正是新創公司初期融資 熱潮的受惠者之一，該公司在一年內已收到第三輪融資的承諾。Blank Street執行長孟達說，在籌得2,500萬美元資金後不到三個月，再度獲得3,500萬美元投資。他認為，目前資金氾濫，且比過去往更容易籌資。

這股投資熱潮已使部分知名投資人警告市場過熱。矽谷圈人士擔憂新創公司的估值攀升已非新鮮事，但仍值得注意。

Union Square創投公司合夥人威爾森在部落格撰文說，在少數幾輪融資中，有些企業估值被推升至1億美元，但這些企業尚未推出可持續經營的商業模式。一談到投資人，威爾森說：「他們被沖昏頭了。」