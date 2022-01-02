特斯拉創紀錄+Fed更鷹+ 元宇宙 美股本月漲勢有限？

特斯拉第4季度交車量創紀錄，輕鬆超越市場預期。（路透）

美股上周五（12月31日）小跌作收，但史坦普500指數2021年全年在近27%的漲勢下輝煌落幕。不過分析師認為，隨聯準會（Fed）回歸貨幣政策正常化，美股本月上漲動力有限。以下是本周開盤前，最值得關注的五件要聞：

1 特斯拉 第4季度交車量創紀錄 輕鬆超越市場預期

特斯拉2日公布，去年第4季在全球交車量達30萬8600輛，優於市場預期，也創該公司新紀錄，為特斯拉加入市值突破1兆美元企業俱樂部的這一年劃下圓滿句號。

特斯拉表示，全年總銷量超過93.6萬輛，比2020年不到50萬輛的銷量成長約87％。接受彭博調查的13名分析師對特斯拉上季銷量的預測平均值約為26.3萬輛。

2 Omicron病例飆升 高盛 暫時擱置重回辦公室計畫

新冠病例全美飆升之際，高盛集團要求美國員工如果可以的話，在家辦公到1月18日，這反映高盛立場轉變。原先，高盛是華爾街重回辦公室運動推行力度最猛的公司之一。

隨著Omicron在美國各地的快速蔓延，在高盛改變立場之前，摩根大通和花旗集團等其多數主要同行已採取了更為謹慎的立場，他們鼓勵員工在新的一年裡恢復在家辦公。

3 Fed收緊貨幣政策不利美股 決策結構更偏向「鷹派」

在美國聯準會（Fed）準備啟動升息之際，2022年投票成員將更偏向鷹派，緊縮速度可能超出預期，Fed對股市的影響將從去年的上漲助力，轉變為阻力，再加上聯邦政府的擴張支出計畫將進入尾聲，過去兩年來美股一路走高的好日子，即將不再。

分析師指出，Fed已暗示2022年將開始升息，提高企業與消費者的借貸成本，將傷害企業獲利率及股價表現，使總需求下降，從而拖累股市表現與經濟成長。在此同時，經濟還面臨新冠疫情惡化的威脅。

專家指出，即使經濟持續成長，但由於Fed緊縮信用，投資人將對股價偏高憂心忡忡，從而使股市加劇震盪。而且公債殖利率可能因為Fed升息而上升，降低了股市的相對吸引力。

4 元宇宙 領域重要一年 Meta等大廠準備推出新產品

CNBC報導，蘋果、微軟、Google及臉書母公司Meta等科技大咖今年預料都將推出元宇宙新產品或功能，2022年將是元宇宙軟硬體發展關鍵一年，距離讓民眾在虛擬3D空間內遊玩或工作的願景更近一步。

法人認為，元宇宙商機大爆發，將推升伺服器2022年需求持續成長，鴻海、廣達、緯穎、英業達等台廠各擁大客戶撐腰，成為今年營運持續暢旺的「護身符」。

5 新年假期空中交通混亂 截至2日取消超過6500航班

受新冠肺炎疫情影響出勤人力、假期旅客人潮和天候因素影響，美國空中交通混亂，繼元旦全美取消逾2600架次航班後，2日又取消2500航班，約6400航班班機延誤，全球取消4100個航班，交通情勢依然混亂。