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美股封關日收跌 2021年表現太強 本月不易上漲

編譯劉忠勇／綜合外電
美股2021年表現輝煌，不僅連續三年創下二位數漲幅，又是2010年表現最佳的12月，本益比已高達26倍，形成1月繼續攻頂一大障礙。美聯社
美股2021年表現輝煌，不僅連續三年創下二位數漲幅，又是2010年表現最佳的12月，本益比已高達26倍，形成1月繼續攻頂一大障礙。美聯社

美股2021年封關日收跌，但全年仍在近27%的漲勢下輝煌落幕。分析師認為，隨聯準會（Fed）回歸貨幣政策正常化，美股本月不易上漲，今年全年恐怕也難以複製這三年來翻倍的表現。

隨封關交易日倒數落幕，美股周五交易清淡，游走漲跌之間，終場史坦普500指數下跌0.3%，收在4,766.18點，道瓊工業指數跌0.2%，收在36,338.30點，那斯達克綜合指數跌0.6%，收在15,344.97點。

總結2021年，史坦普500指數70度創新高，全年漲27%，有1/4以上交易日收在紀錄高峰；道瓊工業指數和那斯達克各漲19%和21%。費城半導體指數2021年大漲41.2%，台積電ADR封關日跌不到0.1%，全年上漲10.3%，表現遜於大盤。

美股主要由大型股撐起一連三年漲勢，特斯拉（Tesla） 、微軟全年漲50%，蘋果（Apple）漲幅也超過30%。

自2018年元旦以來，以月線來看美股三年的總回報率超過100%，上次是網際網路泡沫破裂前才有過如此表現。

Commonwealth Financial Network 全球投資策略師傑格（Anu Gaggar）說：「2021年是股市輝煌的一年。既有聯邦政府刺激措施支撐經濟，Fed寬鬆貨幣政策也保持市場流動性和低利率，再加上醫療續有進展，帶動經濟意外成長，市場於是始終成為表現最好的地方。」

不過，從1980年以來的紀錄來看，史坦普500指數每當年漲幅超過20%，隔年1月表現就難有起色，且從無例外。史坦普500指數2019年上漲28.9%，次年1月跌了0.2%。

FBB Capital Partners 研究主管貝利（Mike Bailey）說：「12月的收穫可能迎來1月的受苦，如果投資人12月獲利了結，可能會稀釋1月的效果。」史坦普500指數12月上漲4.4%。

至於美股2022年全年會不會延續再創新高？傑格認為取決於兩件事：一是企業獲利，一是股票價位。他解釋，隨聯準會（Fed）收回疫情期間的寬鬆政策以壓抑通膨，會影響企業獲利成長和股價，因此2022年漲勢料不如2021年。

Leuthold Group首席投資策略師鮑爾森（Jim Paulsen）接受彭博電視訪時說：「很多人認為，進入新的一年，我們可能會回撤一些。這種情況有可能發生。」他預料2022年全年會出現波動，而回報率不會像今年這麼好。

指數 美股 史坦普500

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