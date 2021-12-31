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網購店取市場 沃爾瑪占25%

財經新聞組／綜合報導
網購店取已成零售商競逐大餅。（路透）
網購店取已成零售商競逐大餅。（路透）

市場研究公司Insider Intelligence統計，今年美國人在採用路邊取貨或店內取貨的網購選擇時，每4元就有1元流向沃爾瑪

統計顯示，2021年沃爾瑪的網購店取市占率達25.4%，居各零售商之冠；換算銷售額估計為204億元。

根據這項統計，預計到2022年，網購店取銷售額將成長約21%達到1010億元。接下來一年將再成長近20%，在2023年估計達到1201.5億元。

Insider Intelligence零售和電商首席分析師大衛卡尼安(Suzy Davidkhanian)說，「人們已習慣網購。」開始接受疫情期間開始的行為變化，以及用手機掃描二維碼閱讀餐廳菜單等做法。

網路下單後店內取貨，是疫情時代零售商提供安全、快速的商品購買方式並限制人與人之間互動的主要銷售驅動力。消費者在網路上訂購雜貨、運動褲、燈泡等物品，然後在停車場或指定的商店櫃檯取貨。

對於零售商而言，這種作法具有財務優勢。電商銷售比其他類型的網路銷售獲利率更佳，因為它沒有外送包裹到府的成本，商店員工還可兼任分貨員。

然而，送貨到府仍是美國電商選擇的主力。這家市場研究公司表示，網購店取通路可望在明年為零售商帶進大約11%的電商銷售額。

對於沃爾瑪來說，點購店取已經將龐大的實體連鎖店變成了抵禦電商巨頭亞馬遜的武器，不僅推動更多銷售，而且提高獲利率並使網路銷售更接近獲利。沃爾瑪在美國擁有4700多家門市，不包括會員制連鎖店Sam’s Club。亞馬遜的實體店面不多，主要是其500多家全食超市(Whole Foods)。

根據Insider Intelligence的數據，家得寶(Home Depot)預計在2021年擁有第二大市占率，預計為13.3%。之後分別為Target、Best Buy和Lowe's。

電商 沃爾瑪 零售商

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