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晶片拖累股指 道指斷連六漲

財經新聞組／綜合報導

美股在2021年最後一個交易日前一天走跌。

道瓊工業平均指數下跌90.55點或0.25%收3萬6398.08點，終止連6漲。史坦普500指數下跌14.33點或0.3%至4778.73點。那斯達克綜合指數下跌24.65點或0.16%至1萬5741.56點。

在三星否認《韓國經濟日報》有關其談判收購Biogen的報導後，Biogen大跌7.09%，拖累史指和那指。該股前一日受相關報導影響，股價飆升9.5%。

半導體股的疲軟表現也拖累史指和那指。美光科技下跌2.37%，AMD下跌2.1%。美光29日警告，新冠疫情造成中國廠關閉，將影響該公司的產能。

在疾病控制和預防中心(CDC)建議美國人無論疫苗接種情況如何都避免搭乘郵輪旅遊後，郵輪股備受打擊。挪威郵輪下跌2.57%，嘉年華下跌1.25%。

由於投資人密切關注omicron變種病毒的發展，一些與旅遊相關的股票在本周震盪中於30日反彈。Penn National Gaming上漲4.54%，領漲史指。

12月三大主要平均股指均上漲。史指和道指過去3個月連續第2個月上漲，而那指可望連升3月。

今年以來，史指上漲超過27%，道指上漲近10%，那指上漲約22%，而羅素2000指數上漲約14%。

指數 郵輪 變種病毒

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