美股最錢線／股票回購 明年可望續創新高

股票 回購量激增。自2020年上半年大減後已連續6季上升，並可望創下歷史新高。

根據史坦普道指數據公司統計，史指成份股股票回購金額，2020年第1季為1990億元，第2季降至890億元，第3季為1020億元，第4季1310億元；2021年第1季回升至1780億元，第2季達1990億元，第3季跳升至2346億元，預計第4季達2380億元。

2021年全年回購總額接近8500億元，將超過2018年創紀錄的8060億元。

大部分回購集中在一小群公司中。前5名就占第3季總回購額近30%，其中4家是科技公司：蘋果 回購204億元、Meta Platforms 150億元、Alphabet 126億元、美國商銀99億元、甲骨文88億元

為什麼回購集中在科技公司？因它們擁有最大現金流，最能回購股票。

金融類股今年重返回購名單，因為很多個股都在返還多餘資本。美國運通和摩根史坦利今年也進行了大規模回購。

若回購不會同時減少流通股數，投資 人不會受惠，因為減少股數會提高每股獲利，這才是投資人想要的。但許多公司在宣布回購股票時又

向高層主管和其他員工提供新選擇權，這並不會減少股數，因這些高管和員工會行使這些選擇權。

歷年史指流通股數分別為：2018年3000億元、2019年2960億元、2020年3120億元、2021年至今為3060億元。

即使回購創新高，但股票數量未減少還有另一個原因：回購是以美元執行，而不是以股數計算，而史指自2019年底以來上漲近50%。

不過自2018年以來有些公司的確經由回購減少了流通股數，因此明顯提高每股獲利，其中包括一些大型科技公司：蘋果少了19%、Alphabet少了9%、臉書少1%、甲骨文少35%、微軟少3%。

由於消費動態強勁，企業獲利預計在2022年至少成長10%，股票回購可能再創紀錄。（財經新聞組）