巴菲特 不介入罷工談判

巴菲特告訴參議員桑德斯，他不會干預波克夏控股旗下鋼鐵公司的勞工罷工。桑德斯28日寫信給巴菲特，要求他介入United Steelworkers Local 40與西維吉尼亞州的Special Metals之間的談判。巴菲特擔任CEO的波克夏控股子公司Precision Castparts擁有Special Metals。

首申失業金人數 年來少4倍

勞工部表示，經季節調整後上周初次申請失業救濟金人數為19.8萬，略高於12月初觸及的52年低點。12月的平均值為每周19萬9250 人，比1月的平均84.9萬人少了4倍多，也比2019年12月疫情 前的均值22.5萬人少4倍多。但就業職位仍較疫情前少了近400萬個。

憂疫情 捷藍砍1300航班

捷藍航空(JetBlue Airways)預計將自30日到1月中旬減少1280多架航班，因為預計更多機師和空服員會感染新冠病毒，這是今年出遊者被迫面臨的最新問題。據航空數據業者FlightAware統計，捷藍航空和其他航空公司如聯合航空、達美航空和美國航空，自平安夜以來已經取消了8000多架航班。

特斯拉 召回近50萬輛車

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，特斯拉將召回超過47.5萬輛Model 3和Model S電動車，以解決增加碰撞風險的後視鏡頭和行李箱問題。召回的車型年份從2014年到2021年不等，召回總數幾乎相當於特斯拉去年50萬交車數。特斯拉承認接獲2301份保修索賠和601份相關報告。

RR Donnelley獲11元收購要約

商業印刷股RR Donnelley & Sons收到每股11元現金的非約束性收購提議，股價上漲5.53%。R.R. Donnelley於2周前同意以每股10.85元的價格被其最大股東Chatham Asset Management的附屬公司收購，如今又收到更高的收購要約。

維珍銀河子公司借殼上市

維珍銀河(Virgin Galactic)股價上漲5.98%，該公司分拆出來衛星發射公司Virgin Orbit本周稍與空白支票公司NextGen Acquisition Corp合併後，於30日在那斯達克交易所開始交易，收跌1.19%報每股9.14元。