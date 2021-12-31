我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

加州民生新法2022上路 「培根法」最受關注

財經簡訊

財經新聞組／整理

巴菲特不介入罷工談判

巴菲特告訴參議員桑德斯，他不會干預波克夏控股旗下鋼鐵公司的勞工罷工。桑德斯28日寫信給巴菲特，要求他介入United Steelworkers Local 40與西維吉尼亞州的Special Metals之間的談判。巴菲特擔任CEO的波克夏控股子公司Precision Castparts擁有Special Metals。

首申失業金人數 年來少4倍

勞工部表示，經季節調整後上周初次申請失業救濟金人數為19.8萬，略高於12月初觸及的52年低點。12月的平均值為每周19萬9250 人，比1月的平均84.9萬人少了4倍多，也比2019年12月疫情前的均值22.5萬人少4倍多。但就業職位仍較疫情前少了近400萬個。

憂疫情 捷藍砍1300航班

捷藍航空(JetBlue Airways)預計將自30日到1月中旬減少1280多架航班，因為預計更多機師和空服員會感染新冠病毒，這是今年出遊者被迫面臨的最新問題。據航空數據業者FlightAware統計，捷藍航空和其他航空公司如聯合航空、達美航空和美國航空，自平安夜以來已經取消了8000多架航班。

特斯拉召回近50萬輛車

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，特斯拉將召回超過47.5萬輛Model 3和Model S電動車，以解決增加碰撞風險的後視鏡頭和行李箱問題。召回的車型年份從2014年到2021年不等，召回總數幾乎相當於特斯拉去年50萬交車數。特斯拉承認接獲2301份保修索賠和601份相關報告。

RR Donnelley獲11元收購要約

商業印刷股RR Donnelley & Sons收到每股11元現金的非約束性收購提議，股價上漲5.53%。R.R. Donnelley於2周前同意以每股10.85元的價格被其最大股東Chatham Asset Management的附屬公司收購，如今又收到更高的收購要約。

維珍銀河子公司借殼上市

維珍銀河(Virgin Galactic)股價上漲5.98%，該公司分拆出來衛星發射公司Virgin Orbit本周稍與空白支票公司NextGen Acquisition Corp合併後，於30日在那斯達克交易所開始交易，收跌1.19%報每股9.14元。

特斯拉 巴菲特 疫情

上一則

台股漲幅冠亞股 匯市連三年收紅

下一則

滴滴Q3大虧人民幣306億 阿里CEO辭任董事

延伸閱讀

特斯拉修理費高達2.2萬元 他乾脆把車炸了

特斯拉修理費高達2.2萬元 他乾脆把車炸了
特斯拉兩款電動車藏安全隱患 召回逾47.5萬輛

特斯拉兩款電動車藏安全隱患 召回逾47.5萬輛
馬斯克的賣股算術題：賣了10%特斯拉 持股反增700萬股

馬斯克的賣股算術題：賣了10%特斯拉 持股反增700萬股
馬斯克再賣特斯拉股票 套現10億 總計出脫逾1400萬股

馬斯克再賣特斯拉股票 套現10億 總計出脫逾1400萬股

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
幣安為全世界交易量最大的加密貨幣交易所。（路透）

市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

2021-12-29 19:43
通膨走高，金價2021年卻不漲反跌。路透

通膨燒2021金價卻大跌 到底怎麼回事？

2021-12-30 10:55
商湯集團創辦人湯曉鷗 。(取材自彭博資訊)

商湯無視制裁堅持上市 港中大教授將躍居全球富豪之林

2021-12-28 21:57
隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。路透

全球咖啡豆短缺 漲價一倍

2021-12-25 19:05
新冠變種病毒Omicron肆虐、通膨居高不下、明年利率又看升，可能使消費者支出轉趨保守。圖／路透

2022年三逆風聚集 將再掀消費大輪動

2021-12-25 12:35

超人氣

更多 >
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議
王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉