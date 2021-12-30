FT預測2022科技業最勁爆發展：查克柏格卸任Meta執行長

Meta（昔稱臉書）執行長查克柏格。 路透

猜猜看，2022年科技產業最大的「意外」發展會是什麼？

英國金融時報（FT）記者認為，明年最勁爆的意外轉折，或許是Meta（昔稱臉書 ）執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）交出執行長指揮棒、轉任新職。

現年37歲的查克柏格是臉書共同創辦人，在大型科技公司面臨的監管壓力日增之際，他不無可能跟進其他科技巨頭創辦人的腳步，也從第一線退下來。前例比比皆是，例如亞馬遜（Amazon.com）的貝佐斯 就在2021年卸職，Google兩位創辦人佩吉和布林更早在兩年前就銷聲匿跡。

查克柏格最近的言行舉止顯示，對於站在最前線帶領臉書迎戰陣容日益強大的批評者大軍，他興趣缺缺；他的熱情似已轉向引導公司駕馭下一波科技浪潮：元宇宙（metaverse）。

倘若2022年查克柏格的公司高層人事大地震，如同微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）2000年1月在軟體巨人與反托辣斯當局奮戰中途，突然辭去執行長、轉任「首席軟體架構師」，或可讓查克柏格卸下日常營運管理重擔，專心致力於改造公司、以遠離公眾壓力。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點