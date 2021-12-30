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放棄英特爾晶片 蘋果Mac賣翻

財經新聞組／綜合報導
蘋果與英特爾分手自製晶片，表現更優。（路透）
蘋果與英特爾分手自製晶片，表現更優。（路透）

蘋果放棄英特爾的決定，今年終於得到回報。

這項轉變讓蘋果能夠完全重新規畫已升級數代且設計過時的Mac。與英特爾分手後，蘋果推出的電腦更令人興奮，再加上疫情持續迫使人們待在家裡工作和上課，蘋果的Mac業務飆升。

當蘋果公司2020年宣布不再使用英特爾晶片時，市場質疑蘋果該如何為筆記型電腦和桌上型電腦提供適當的中央處理器(CPU)。蘋果雖已在iPhone和iPad上採用自有晶片，但15年來其電腦一直使用英特爾的晶片；市場也不清楚其macOS操作系統能否與英特爾晶片執行的App相容，或者自製晶片是否能為消費者帶來任何好處並跟上人們大量使用MacBook的需求。

這些恐懼很快就被平息了。

第一款蘋果M1晶片於2020年在MacBook Air筆記型電腦上採用。它比英特爾晶片更強大，同時提供更長的電池壽命和無風扇設計，讓新款MacBook Air更加安靜。事實證明這是第一步的成功。

2021年4月，蘋果CEO庫克在第2財季財報電話會議上表示，M1晶片讓蘋果Mac收入增加70.1%，達到91億元。第3財季因推出全新iMac，Mac部門收入年增16%。

10月推出的14吋MacBook Pro證明了蘋果自製CPU能為蘋果最挑剔的客戶提供服務。這款新筆記型電腦採用蘋果最新的M1 Pro和M1 Max處理器，它們更能處理密集型任務，同步編輯多個高解析度影音。

但很明顯，與英特爾分手讓蘋果能夠全速推動自有晶片開發，就像iPhone和iPad一樣。它不再受限於英特爾的開發延誤，因英特爾的最新7奈米晶片落後於AMD。並且蘋果對其晶片「堆疊」技術擁有完全控制權，這意味著它可主動設計新的電腦硬體和軟體，而不是讓其他公司的晶片來決定其電腦的功能。

蘋果 晶片 iPhone

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