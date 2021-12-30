市場憂通膨 明年股票回報恐低

據CNBC調查，華爾街投資 人認為通膨仍將是2022年市場的主要障礙，而股市回報將會偏低。

這項調查針對大約400名投資長、股票 策略師、投資組合經理人和管理資金主筆，了解他們在2021年底前和明年的投資部位。

超過半數受訪者表示，通膨是2022年的最大擔憂；30%最關心聯準會(Fed)是否在錯誤的時間升息；而17%表示揮之不去的疫情 對經濟的影響是首要擔憂。

幾個月來，投資人一直面對通膨數據創下數十年高點。衡量一籃子商品和服務成本的消費者物價指數11月同比上漲6.8%，為1982年6月以來最快增速。

Fed暗示將採取積極政策舉措以應對不斷上升的通膨，包括加快縮減每月債券購買量。高層官員還預計明年將升息多達3次。

Commonwealth Financial Network投資長麥克米蘭(Brad McMillan)表示：「還有諸多嚴重的利空因素需要擔心。」「通貨膨脹處於幾十年來最高水平、供應鏈問題似乎無解，如果這些問題繼續惡化，經濟復甦可能會中斷。」

史坦普500指數今年來上漲超過27%至歷史新高，在通膨飆升、疫情持續到貨幣紓困措施收回等擔憂中不斷攀升。對於2022年，投資人認為史指升幅只會更低。

超過50%的受訪者預計史指2022年漲幅將不到10%。近18%認為可望再次出現2位數上揚，而10%認為將持平。

調查結果顯示，在不同資產類別中，股票仍是投資人首選。

貝萊德美國基本面主動股票投資長德斯皮里托(Tony DeSpirito)表示：「雖然通膨令人擔憂並觸發波動性，但它也使股票成為主要資產類別中最引人注目的選擇。」「各個投資業者將通過不同的方式操盤，凸顯出選股的重要性。」

在股票類別方面，35%的受訪者看好金融股，27%偏好受惠於經濟復甦的周期性股票。而科技股普遍受到投資人青睞。