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史指70次創新高 道指連升6日

財經新聞組／綜合報導

美股繼續上漲，史坦普500指數創下今年第70次收盤紀錄。

史指上漲6.71點或0.14%至4793.06點。道瓊工業平均指數上漲90.42點或0.25%收3萬6488.63點，為11月來首度收創新高，也拉出6連漲。那斯達克綜合指數逆勢下跌15.51點或0.1%至1萬5766.22點。

史指2021年的漲幅已達創紀錄的28%。今年收盤創新高次數為史上第二多，僅次於1995年的77次。

在南韓媒體報導生物技術公司Biogen正就被三星收購進行談判後，股價飆升9.46%並領漲史指。據報導，這筆交易的價值將超過400億元。Biogen拒絕對該報導發表評論。

Walgreens、Nike和家得寶(Home Depot)是道指漲幅最大股票，上漲都超過1%。

在利空消息方面，旅遊相關個股表現不佳。美國航空下跌2.64%，聯合航空下跌1.86%。嘉年華和挪威郵輪雙雙收低。波音以1.2%的跌幅領跌道指。

隨著指標美國10年期國債殖利率躍升至1.5%以上，高成長科技股普遍下跌。AMD下跌3.19%。

投資人也繼續關注omicron變種病毒的發展。

根據約翰霍普金斯大學的數據，本月確診新冠病毒病例超過450萬例，遠高於11月的254萬。7日平均病例數也達26萬133.29例，比11月28日平均水平高出260%以上。

指數 殖利率 變種病毒

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