美股最錢線／研發超高音速飛彈 將砸數十億

用於軍事和商業用途的超高音速航空旅遊可能會在10年內實現。

於28日簽署完成立法的7700億元國防授權法案，其中有數十億元投資用於研發超高音速，這是華府 的首要任務。下一步是國會批准將這項技術所需資金分配給五角大廈 。

美國國防工業協會新興科技研究所執行主任劉易斯(Mark Lewis)說：「當在以超高音速飛行時，速度將超過每秒1英里。」「這對軍事應用很重要，也適於商業應用，同時還開闢了前往太空 的新途徑。」

超高音速是指超過5馬赫或5倍音速的速度，大約是時速3800英里。以這樣的速度，商用飛機可以在2小時內從紐約飛往倫敦。

近年來重要的超高音速研究和開發凸顯出其前景，但也揭示其破壞性潛力。蘭德公司(Rand Corp.)表示，超高音速技術創造出一種可能改變戰爭性質的新型威脅。

劉易斯說：「我們會擔心正與其他人競爭中。」「如果我們放慢研發，其他國家和同行競爭對手在超高音速方面已投入非常非常多的資金。」

中國、俄羅斯和現在的北韓都聲稱已經開發並成功測試了超高音速導彈。與發射後遵循固定軌跡的傳統彈道導彈不同，超高音速武器在飛行中具有機動性、速度極快且難以被發現。

美國目前還沒有超高音速導彈，但這是華府當前的首要任務。根據政府問責辦公室的數據，2015年至2020年間，用於超高音速研究的資金增加了740%。光是最新的國防預算就增加了20%的資金。

劉易斯說，「這是兩黨都須面對的問題。」

國防部正向多個機構、產業領導者和學術界收集數據，打算在2022年9月前快速生產出第一枚超高音速導彈。