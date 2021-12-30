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財經簡訊

財經新聞組／整理

變種病毒 害加密幣大跌

投資客和分析師表示，美國omicron變種病毒病例的增加是12月加密貨幣大跌的主要催化劑。以太幣在2021年上漲超過400%，但在Omicron出現後投資客重新評估曝險程度，本月走勢創2020年3月來最糟。比特幣今年來原本可望比肩史坦普500指數和瑞波幣2位數的漲幅，但12月也下跌2位數。

前貝爾斯登CEO凱恩去世

《彭博》報導，帶領貝爾斯登(Bear Stearns)成為2008年金融危機最具代表性的華爾街CEO凱恩(James “Jimmy” Cayne)，在中風幾天後於28日過世，享年87歲。除了是金融界最豐富多彩的人物之一外，他也同時也是世界級的橋牌選手和贊助商。

病例增 嘉年華航班不變

嘉年華(Carnival)表示，雖然Omicron變種病毒病例激增，但其大部分航班行程沒有變化。然而，這家全球最大郵輪營運商表示，由於新變種病毒的快速傳播，一些航程港口正在檢討健康規定和執行流程。許多媒體報導，加勒比海、波多黎各和墨西哥一些港口禁止載有確診者的遊輪停泊。

維祕回購股票 漲逾12%

內衣零售商維多利亞的祕密宣布股票回購，並表示假期銷售強勁，股價上漲12.17%。這家零售商正與高盛合作，通過加速股票回購計畫回購2.5億元自有股票。維多利亞的祕密表示，預計該計畫將在2022年第1季末完成。在12月31日將先回購410萬股。

假期刷卡負債平均1249元

根據LendingTree的調查，今年因購買禮物、機票和派對用品，有36%的消費者開始負債，平均欠款1249元。這項調查對美國2000多名成年人進行，發現大多數負債的假期借款人使用信用卡。近40%受訪者採用所謂的「先買後付」來分攤開支。

特斯拉德國廠 面臨最後障礙

電動車製造商特斯拉正在清除最後障礙，以在新的一年啟動並營運其龐大的德國「超級工廠」。設於柏林勃蘭登堡的工廠已經開發2年多，雖然投資和提供就業受到附近城鎮Gründheide市長在內的許多人的稱讚，但它的建設也遭到一些地方糾紛和反對的影響，最新障礙是抽水設施。

變種病毒 股票 投資

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散戶投資潮 蔓延到全球

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