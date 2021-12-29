那指表現不如史指 5年首見 3大因素推波助瀾

科技股今年表現不佳，拖累那指表現。（路透）

以科技股為主的那斯達克綜合指數今年上漲23%，落後上漲28%的史坦普500指數，為5年來首見。史指上兩次超越那指是在2016年和2011年。

那指2021年開局強勁，到2月中旬，史指已較前一年翻倍上揚。然後隨著第一批新冠病毒疫苗問世，投資 人寄望美國即將度過疫情 ，減少對遠距工作技術、家庭健身系統、餐點外送App和科技導向居家娛樂的需求，科技股遭到拋售。

接下來，通貨膨脹率上升，4月時高達4%，然後在11月達到6.8%。聯準會(Fed)一開始預計物價上漲只是過渡性，但通膨持續存在，促使Fed採取更積極的立場，直言2022年會升息。

這對高本益比的科技股造成雙重打擊。除了部分業務的需求讓人擔憂，以往享有成長優勢的低利率基本面也開始崩落。

俄克拉荷馬州Longbow Asset Management CEO達樂海德(Jake Dollarhide)表示：「所有居家避疫的股票在2021年行將就木，好像疫情不再。」「過去5年每次看來科技股會被輪換時，每個人都會逢低買入；2021年的下跌是因為這次投資人收手。」

那指的主要問題是那些在2020年市值暴增的公司，在今年遭到投資人鄙棄。

在去年收入增加326%推升股價 上漲5倍後，Zoom股價今年下跌45%。與此同時，在去年收入增幅達到232%的峰值、股價漲逾430%後，Peloton今年暴跌76%。

Twilio、Spotify和前身為Square的Block今年都下跌超過20%，PayPal下跌18%。

達樂海德表示：「我提醒客戶如果偏重科技股，表現可能會跑輸整體大盤。」「但別忘了過去3到4年裡，你的投資表現絕對超過大盤。」

2020年那指上漲44%，而史指僅上漲16%。從2016年底到2020年底，那指年年上漲，與史指68%的漲幅相比，累計上漲達139%。