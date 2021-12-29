CNBC調查：富人明年將減碼泡沫化資產

根據CNBC對百萬富翁的最新調查顯示，如果資產已現泡沫，那麼美國最有錢的人在2022年不想擁有更多。

這些受訪者仍傾向於看多，預計2022年的利率和稅率會更高。41%的百萬富翁認為明年經濟將變得更強勁，而35%認為會減弱；有52%的受訪者預計史坦普500指數 在2022年結束時會上漲5%以上。

但調查的另一個結果更具說服力。即使美股在最近omicron變種病毒和聯準會(Fed)的擔憂下，史指和道瓊工業平均指數分別創下新高和接近歷史最高水平，但熱情已趨降溫且整體風險偏好減弱。

Altfest Personal Wealth Management CEO亞特菲斯特(Lew Altfest)說，「市場太熱，人們感到緊張。」「許多客戶很害怕，但還不到退場的時機。因為沒有勇氣退出。」

Bone Fide Wealth總裁彭帕斯(Doug Boneparth)表示：「大家真的不想承受更大的風險。」「難道你會拋售所有大型股並轉進所有新興市場股票 ？沒有人會這樣做。」

他說，去年政府紓困措施和Fed印鈔是最大推手，「再漲空間有限，所以有些人會開始踩剎車。」

亞特菲斯特說，即使富人對股票的熱情不高，但卻會買進商品，因經濟會表現良好，企業獲利也會更好，因此他們會繼續以更高價格買進股票以外的一切。

在2020年和2021年經歷大漲的2年後，投資 人正在消化有關通膨的資訊，以及這是否意味著應該預期近期美股漲幅放緩。

富人投資客網站Tiger 21創始人兼董事長索南費爾特(Michael Sonnenfeldt)說，通貨膨脹並非富人的直接威脅，「如果你身家達1000萬元，每年靠20萬元生活，即使通貨膨脹率為6%，也不會改變你的生活方式。」但它會侵蝕其資產價值的事實無法迴避，這使得在已嘗過甜頭後的富人在衡量通膨與投資關係時變得更加困難。