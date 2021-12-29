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伍德選股眼光獨到 但是今年表現略差

財經新聞組／綜合報導

知名操盤人伍德(Cathie Wood)在今年之初是美股在選股方面真正的超級明星。雖到騰年底她仍是一位超級巨星，但她操盤的旗艦基金潮起潮落，代表了積極主動選股仍有風險。

在她最大的持股中，Block、Coinbase、Unity Software和Zoom Video在12月都下跌超過10%，其中Twilio、Teladoc和Spotify的跌幅較小，而最大持股特斯拉則下跌了3%。

伍德27日減碼了許多部位，賣出她大部分主要持股。整體12月至今，她操盤的方舟創新基金(ARK Innovation)減碼排行榜分別為：Block減19%、Coinbase減15%、Unity Software減少15%、Zoom Video減10%、Twilio減9%、Teladoc減7%、特斯拉減3%、Spotify減1%。

以買進和釋出比較，買進在今年很早就達到峰值。然而，即使她的持股波動很大，方舟創新基金的投資人仍非常忠誠。自4月達到2.01億股上市股票的峰值之後，賣出量一直緩慢但穩定，目前持股量1.73億股，較4月峰值減少15%，這個水平過去幾周一直相當穩定。

這種忠誠度令人印象深刻，因為該基金績效今年下跌21%，較2月創下的52周高點低了38%，而且幾周前才觸及今年盤中低點。

今年稍早時大部分主要持股也創下新高，只有特斯拉比52周高點低了30%以上。

伍德的投資觀念並沒有錯：具顛覆性科技方公司將改變世界。但當每個人都接受這種想法時，像是Teladoc、Twilio、Spotify、Unity Software這些獲利微薄甚至賠錢的公司，或者本益比極高者如Roku、Block、特斯拉，投資人將無可避免地開始質疑合理的股價應該是多少。

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