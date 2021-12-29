全美20大城房價年增18.4%

10月史坦普CoreLogic Case-Shiller 20大城房價指數 較上年同期上漲18.4%，雖較9月增幅19.1%略有放緩，但與經濟學者預期大致相符。所有20大城房價都出現兩位數增幅。最熱門的市場是鳳凰城的32.3%、坦帕的28.1%和邁阿密的25.7%。明尼亞波利斯和芝加哥的增幅最小，只有11.5%。

737 Max復飛 波音股價上揚

波音股價上漲1.46%，領漲道瓊工業平均指數。在波音737 Max發生致命墜機事故2年後，事故發生地印尼於28日解除了對波音737 Max的禁令。同伊索比亞航空公司也計畫在2月恢復737 Max的飛行。

軟硬兼吃 飲料界限漸趨模糊

飲料界限漸趨模糊，軟性飲料業者開始推出酒精類產品，而酒商則陸續發表氣泡水等次品牌產品爭取顧客，並寄望藉此推升營收成長。Bud Light正向其蘇打水生產線增加可樂和柳橙口味，Mountain Dew也正推出酒精產品，Molson Coors新推出一個威士忌品牌。

關注疫情 美債殖利率 小升

美國國債 殖利率小幅走高，因為omicron變種病毒的發展仍是投資人關注焦點。指標10年期美國國債殖利率小幅上漲至1.482%，而30年期美國國債殖利率上漲1.6個基點至1.902%。殖利率與價格成反比，1個基點等於0.01個百分點。

瑞奇蒙Fed：12月製造業走強

根據瑞奇蒙聯準會(Fed)的最新調查，12月製造業活動加強，在出貨量和新訂單增加的推動下，綜合指數從11月的12上升到12月的16。 綜合指數中的就業有所放緩，但仍處於擴張區域。由於供應商交貨時間仍長，庫存仍低，累計新訂單指數是有記錄以來第二高。

11月德州製造業和服務業成長

即使疫情和供應鏈問題持續成為挑戰，但德州經濟繼續向前發展，製造業和服務業在11月均出現成長。達拉斯聯準會(Fed)調查顯示，生產指數上升3點至24.2，遠高於平均水平，顯示生產穩健成長。新訂單指數為9.5，低於上月15.6，但仍略高於系列平均值。52%的公司表示供應鏈中斷問題過去一個月更形惡化。