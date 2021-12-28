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假期購物熱 卡債餘額再升高

財經新聞組／綜合報導
假期購物推升卡債餘額再度增加。（路透）
假期購物推升卡債餘額再度增加。（路透）

今年假日購物風潮捲土重來。但卡債卻是消費者無法退換的禮物。

在2020年美國人還清了創紀錄的830億元信用卡債務後，在政府紓困支票和可自由支配購買選擇的減少，信用卡餘額再次走高。

根據聯準會(Fed)紐約分行的最新統計，總體而言，信用卡餘額在2021年第3季增加了170億元。

在第4季，在假期買氣回歸推動下，消費者卡債再新增數十億元。

根據個人理財網站WalletHub的預測，到今年年底，美國人的信用卡債務額度可望增加700億元。

WalletHub發現，現在普通家庭的信用卡債餘額為8006元。

根據TransUnion的預測，隨著越來越多消費者申請信貸並增加支出，預計卡債餘額將在2022年繼續增加，第1季末將比一年前高出10%。一般而言，借款人會在次年的前幾個月逐步還清假期支出，讓信用卡餘額減少。

TransUnion預計，到2022年第4季止卡債總餘額將達到8057億元，這將是自新冠疫情爆發以來的最高水平。

TransUnion全球研究和諮詢主管懷斯(Charlie Wise)表示：「消費者卡債規模開始更接近疫情前的時代。」「隨著寬容方案到期和紓困資金枯竭，對信貸的需求正在增加。」

然而，信用卡債務特別難以償還，尤其是因其平均年利率超過16%。

消費者數據產業協會公共政策和法律事務資深副總裁艾爾曼(Eric Ellman)建議購物者在刷卡前慎重考慮今年承擔的任何新債務，「當消費者一時樂昏頭大筆刷卡後，就會產生一些明顯的影響。」「信用評分可能會下降，這將會增加未來借貸的成本。」

他建議，「在每次決定購買之前，應該先為未來想一想。」

信用卡 紓困 疫情

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