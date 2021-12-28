期待聖誕行情 史指收盤新高

在經過聖誕節假期後的重新開盤，加上投資人重新評估了omicron變種病毒 的傳播，美股上漲。

史坦普500指數 上漲65.4點或1.38%至4791.19點，為今年第69次收盤創下新高紀錄，也是一個多月來再次盤中觸及歷史高點。道瓊工業平均指數上漲351.82點或0.98%至3萬6302.38點。那斯達克綜合指數上漲217.89點或1.39%至1萬5871.26點。

投資者正在等待聖誕老人行情，以結束史指回報約27%的今年。

史指歷來會在聖誕老人拜訪期間上漲，通常是一年的最後5個交易日和新年的前2個交易日。今年的期間是從27日開始。

科技股提振了史指。AMD和輝達(Nvidia)等晶片股是漲幅最大的公司之一，分別上揚5.62%和4.4%。

能源股也是史指領頭羊之一。APA Corp上漲7.29%，Devon Energy上漲6.05%，Diamondback Energy上漲4.91%。

航空股在假期周末後下跌，由於與疫情 相關的問題，數千架航班被取消。在航空公司希望增加班表以滿足旅遊需求之際，omicron變種病毒卻導致人手短缺。達美航空、聯合航空和美國航空均走跌。

爆發疫情也讓郵輪公司股價回落。皇家加勒比下跌1.35%，嘉年華下跌1.16%，挪威郵輪下跌2.55%。