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萬事達卡：假期銷售年增8.5%

財經新聞組／綜合報導

萬事達卡SpendingPulse統計顯示，今年假日消費較去年增加8.5%。增幅略低於預期的8.8%，但卻是17年來最大年增幅。不過，有些人擔心旺盛的假期消費可能會使1月和2月更具挑戰性。

Cowen零售分析師陳志強(Oliver Chen)表示：「消費者需求仍然非常強勁，但我們保守樂觀，因為12月客流量有所放緩。」

他調降零售業在假期及以後表現的預期。除通貨膨脹和omicron變種病毒正在影響消費者外，供應鏈挑戰也構成壓力。如果購物者的胃口減弱或商品未能及時到達，將迫使零售商擴大降價幅度。

另一方面，零售顧問尼芬(Jan Kniffen)表示，雖然貨物塞港、勞力短缺、工資上漲等複雜背景，但消費者仍繼續支出和零售商的表現讓人印象深刻。

他表示，年底這2個月可能會成為「史上最佳假期銷售」。

尼芬預計這股趨勢將延伸至未來幾周甚至到2022年上半年。他表示，禮品卡銷售增加將提振12月最後一周和1月初的買氣。在禮品卡被兌換前，其金額不計入零售額。

他說，勞動市場趨緊使人們感到更加自信和財富自由。此外，他預計新變種病毒將激勵人們繼續購買商品，而不是轉向度假、美甲或看電影，「與上半年相比，商品銷售繼續非常強勁。」

萬事達卡數據追踪11月1日至12月24日期間所有實體和網購的支付零售額，但不包括汽車銷售。

根據其衡量標準，零售額明顯超過疫情前水平，較2019年同期成長了10.7%。與2年前相比，店內銷售額增加2.4%，網路銷售額增加61.4%。

疫情以來，網購已成為普遍的假日購物習慣。根據萬事達卡的數據，從2020年到2021年，電商銷售額增加了11%。網路銷售額占零售總支出近21%，與去年同期基本持平，高於2019年的14.6%。

其中一些零售產品尤其大放異彩。與去年同期相比，服裝銷售額和珠寶銷售額分別增加了47.3%和32%。與2019年相比，分別增加29%和26.2%。電子產品銷售額與去年同期相比增加16.2%。

萬事達卡 變種病毒 疫情

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