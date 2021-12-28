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美股最錢線／投資電動車 明年有3招

財經新聞組／綜合報導

美股今年電動車概念大發利市，交易員表示，投資人可能希望未來一年繼續密切關注電動車的發展。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)表示，像是特斯拉和Nikola等熱門股票的估值已有些過高，「我們只能試圖從旁交易」。

她表示：「投資人可以經由兩種方式逐步蠶食電動車市場。」「第一種是投資Borgwarner。」

騰格勒表示，Borgwarner是一家價值105億元的汽車零件製造商，可望到2023年時為電動車行業提供約30%的動力總成(電動引擎)。她說，今年它的表現落後大盤，上漲不到13%，並且其遠期本益比只有相對便宜的11倍。

她指出，「第二種方式是投資銅貨，可能像是Freeport-McMoRan這樣的個股，這些礦商將向電動車製造商提供銅貨供應。」

Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)則補充表示，第三個市場投資方向可能會在2022年出現大逆轉。

他表示，充電站個股Blink和ChargePoint可能大幅受惠於拜登總統提出的基礎建設法案中、分配給電動車產業的大約75億元額度。

Blink和ChargePoint的股價今年來分別下跌33%和52%。

塔特羅說，「我們認為這些股票在新的一年裡會經歷一些稅收損失的拋售，但隨著時序進入1月，這些個股將會是有趣的交易標的。」

投資 電動車 股票

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