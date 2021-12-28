對沖基金入股GoDaddy

激進對沖基金Starboard Value持有GoDaddy 6.5%的股份，推動這家網路服務公司股價 上漲。根據監管文件，該對沖基金買進1萬多股GoDaddy持股，價值約8億元，成為Starboard最大持股。消息傳出後，GoDaddy股價上漲8.36%。

omicron警報解 債券殖利率 跌

投資人評估omicron威脅可能過度擔憂，美國國債殖利率在長周末結束後的27日走低。指標10年期美國國債殖利率下降1.4個基點至1.479%，而30年期美國國債殖利率下跌2.4個基點至1.883%。殖利率與價格成反比，1個基點等於0.01個百分點。

紐約病例激增 蘋果關閉專賣店

由於紐約市新冠病毒病例增加，蘋果27日關閉其紐約市專賣店，禁止顧客入內。但在官網上表示，經由網路訂購的顧客不受限制可在這些專賣店外取貨。由於omicron變種病毒快速傳播，新冠病例激增，目前還不清楚關門將持續多久。此舉影響曼哈頓、布魯克林、布朗克斯和史坦頓島的11家專賣店。

史匹伯版西城故事票房差

即使好評如潮，史蒂芬史匹伯的《西區故事》電影票房欠佳，這部由音樂劇改編的電影上映3周全球票房收入僅有3660萬元。它的製作預算約為1億元，不包括行銷成本。這部新改編電影由迪士尼20世紀影業發行，獲得影評家的積極評價，在爛番茄上獲得93%的好評。

缺人手+航班取消 航空股跌

由於工作人員短缺，假期周末航空公司取消數千架航班，航空類股集體下跌，達美航空、聯合航空和美國航空股價走低，波音股價也下跌0.5%。從平安夜到26日晚上，有2000多架航班被取消。航空公司將omicron變種病毒在機組人員中大量傳播作為取消的理由，而惡劣的天氣也影響航班調度。

拒開放技術 莫德納 股走低

《金融時報》報導，製藥商莫德納(Moderna)正在反駁一位股東向較貧窮國家開放其疫苗技術的提議，股價下跌1.24%。至於其他股東也提案要求莫德納解釋為什麼在獲得政府財政補助後，其疫苗價格仍然如此之高。