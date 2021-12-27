淨資產增加 仍要檢視現金流

假如有幸在當今牛市裡投資 ，回顧最近一年，可能覺得帳面資產大增很開心。美國三大股票指數 今年都大幅上漲，從2020年12月31日收盤到2021年12月15日為止，道瓊工業(Dow)、那斯達克(Nasdaq)和史坦普500指數(S&P 500)分別上漲17%、20%和25%。

看著資產金額大增樂翻天，這時，帳上極關鍵的現金流(cash flow)往往被忽略。俄克拉荷馬州理財業者DW Wealth Management註冊理財規劃師兼創辦人多維亞克(Peggy Doviak)說，現金流是收入減去開支的餘額，或者可定義為付帳單後剩下的流動資金。

多維亞克說，處於股市行情上漲時，追蹤股票投資等淨資產感覺很棒，資產淨值增加、債務減少都是好事，但相較之下，她對「現金流明細表」(cash flow statement)比「資產負債表」(balance sheet)更感興趣。

多維亞克如此看重現金流的理由很簡單，不管市場千變萬化，人們都可控制支出，並根據需要調整以實現財務目標，她深信人們生死是依可隨時動用的現金流而定，而非帳面淨資產金額。

12月是檢視現金流的最佳時機。多維亞克說，此時人人歡度佳節，分析支出可能很掃興，但如果放下這種想法去做，明年1月其他人開始為著新年財務解決方案傷腦筋時，您便可高枕無憂的輕鬆迎接新年。

●第一步：勇敢面對

多維亞克提出忠告：別害怕面對自己的消費習慣。

多維亞克進一步說明，為新年制訂清晰預算的第一步是放下對過去亂花錢的恐懼或內疚；她說，不管是否因為花錢喝啤酒、買披薩、到歐洲旅行而背負5萬美元信用卡債或10萬美元學生貸款，都不要覺得可恥，因為一旦內疚，便感到難過而不想面對，最終將無法在恐懼中做出好的財務決策。

所以，假如您只是對債務總額有個粗略概念，並未實際查看數字而設定自動繳款，請勇敢耐心的打開明細表來看。拿出計算器整理一番。

一開始面對這些數字可能感到痛苦，但還是該了解欠款金額和利率等具體資訊，多維亞克再次強調不要害怕，假裝不看也不會改變問題。

●不急著一步到位

多維亞克說，跨越第一個障礙後，接下來不必急著一口氣把所有現金流全部查看完畢；可先追蹤釐清一個帳戶，必要時休息一下，再繼續，整個過程可能要持續幾天甚至幾周。

重點是，要對支出進行詳細分析，寫下過去一年的所有花費。多維亞克強調不必急著馬上做完所有工作，相對的，可拆解為若干步驟，一次查看一個帳戶或一個類別，每天花30分鐘或一個小時整理。

多維亞克分享她處理棘手事務的訣竅，每當要打掃房子和做非常討厭的事情時，便會看最喜歡的電視節目，趁廣告時起身工作，可在一小時內完成大量工作，出乎意料之外。這樣做可讓棘手任務做來不那麼繁重。

不妨設定目標，好比說未來一個月內每天花30分鐘打理。

●避免過於嚴苛的省錢

完成分類帳後，對2021年基本支出和可自由支配支出有了具體了解，或者如同多維亞克的區分方式，將支出概分成必須的帳單支出、休閒娛樂支出兩大類。

接下來，可開始為新的一年設定合理且可實現的目標。

如果新年決定多存一些錢，可調整可自由支配的支出，但多維亞克提醒，這些調整未必嚴苛，大可不必查看每月用餐支出後規定自己再也不要外食、或者再也不和朋友出去。

相對的，多維亞克建議在制訂小目標時依相同原則將任務分解為可管理的若干步驟，找出更明智的花錢方法，例如買車險，用心貨比三家，又如買日用品，可透過大量批獲折扣，對於休閒花費，可酌量減少，不要一口氣完全消除。

這就減肥和戒酒一樣，不可能在一個月內減掉30磅或短時間驟然戒酒，不能那樣生活；多維亞克說，查看現金流時，還是要保留一些非必要的支出。

總之，所有作法都應該可融入生活而且可行，如果把自己逼得太緊，很可能無法持之以恆，結果前功盡棄。