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美股愈戰愈勇 鋪路年終行情

編譯劉忠勇／綜合外電
史坦普500指數本周四創下歷史新高，預先為耶誕節到跨年的行情鋪下紅毯。（路透）
史坦普500指數本周四創下歷史新高，預先為耶誕節到跨年的行情鋪下紅毯。（路透）

本周原本對聖誕行情了無指望的美股投資人，卻在佳節前夕收到一份大禮，史坦普500指數本周四（23日）創下歷史新高，預先為聖誕節到跨年的行情鋪下紅毯。不過美股本月震盪程度是三年來最大，如此局面可能也會延續到2022年。

本周一開始，美股就被新冠肺炎變異株Omicron、還有貨幣政策即將緊縮等種種疑慮打得鼻青臉腫，沒想到卻在接下來的幾個回合表現出奇鎮定，愈戰愈勇。史坦普500指數連三日收高，最後在本周四繳出今年第68個收盤新高，全周上漲2.3%，道瓊工業指數漲1.7%，那斯達克綜合指數漲勢更厲，收漲3.2%。

分析師指出，史坦普500指數本周一原本重挫1.9%，本周五卻收在歷史新高。12月已不斷重演這樣的翻騰走勢，波動程度是2018年以來之最，當年也正逢聯準會（Fed）準備升息之時。

DataTreck 研究公司共同創辦人柯拉斯（Nicholas Colas）指出，美股如此波動局面將持續至明年。他相信，有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）雖不及2020年的26.2，但可能與2021年的19.7不相上下。

史坦普500指數今年來已上漲25%。美銀指出，1980年至今史坦普500指數曾十次出現單年漲幅超過20%，其中九年的最後六個交易日都上漲。

LPL金融公司首席市場策略師狄區克（Ryan Detrick）也指出，這段期間美股大都上漲，只不過這未必是預告未來的多頭趨勢。其實，除了投資人對Omicron和通膨前景等利空消息漸漸免疫之外，市場動態並無變化。對於聯準會立場轉鷹，投資人仍解讀為偏鴿。

賓州大學華頓商學院財金教授席格（Jeremy Siegel）預測，聯準會這一升息周期大會約在八次左右，由目前的0%至0.25%升到2%，但他認為，就算聯準會被迫加速升息，美股仍有低二位數的上漲空間。

席格說：「股市仍是投資去處。」他認為美股2022年將出現價值輪動，在高價位大型股和偏重成長股的投資局面下，投資人會開始因應企業借貸成本升高而布局。

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